Проснувшийся петербуржец нашел в квартире убитую подругу

Тело женщины со следами насилия нашли в квартире в Невском районе Петербурга. Хозяин жилья заверяет, что перед отходом ко сну мертвых в его ванне не было, но прошлый опыт заставил сомневаться в собственной непричастности.

Как стало известно «Фонтанке», 10 июня в половине десятого вечера в полицию позвонил 64-летний петербуржец с предложением проверить его квартиру на Народной, 16. Приехавшим сотрудникам показал мертвую женщину в ванной комнате. По его словам, со своей 40-летней знакомой он встретился накануне, вечер провели у него, пили. Раздетую приятельницу с серией ножевых повреждений и проломленной челюстью нашел наутро. Тело уже было уложено в ванну.

Мужчина сразу оговорился, что, вероятнее всего, к её смерти имеет самое непосредственное отношение, но как это произошло, не помнит. Для него вечер оборвался на ссоре и собственном уходе на кухню. Разобраться в случившемся пытался с десяти утра, но к вечеру решил прибегнуть к помощи полиции и уже в отделе припомнил, что нож в руки всё же брал. Возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемый под присмотром полиции продолжит вспоминать детали следующие двое суток.