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11.06.2018 12:34

Захарова прокомментировала фотографию Меркель и Трампа

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 11 июня в своем "Фейсбуке" прокомментировала фотографию, сделанную во время встречи лидеров G7, на которой канцлер ФРГ Ангела Меркель упершись руками в стол смотрит на скрестившего руки на груди Трампа.

"Последние месяцы фотожурналистика берет новые внешнеполитические высоты. И каждый раз, впервые видя подобную фотографию, я думаю: "Фотошоп, конечно. Не может такого быть". А потом оказывается, что может, да еще и не так", — написала Захарова.

"Неважно, что было за закрытыми дверями. Вернее, неважно, что двери были закрыты. Один кадр – и занавес поднят", – добавила она.

На саммите президент США Дональд Трамп заявил о том, что Рф необходимо вновь включить в клуб основных стран мира. Ему возразила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Трамп досрочно покинул саммит, сославшись на предстоящую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, хотя она запланирована на 12 июня.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о том, что членам G7 удалось согласовать итоговое коммюнике саммита, завершившегося на канадском курорте Ла Мальбе в провинции Квебек 10 июня. Но Трамп его не подписал.


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