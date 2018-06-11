Ким Чен Ын прилетел на саммит к Трампу на китайском правительственном лайнере

Пекин в ответ на запрос Пхеньяна предоставил лидеру КНДР Ким Чен Ыну самолет для совершения перелета в Сингапур, где 12 июня должна пройти его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил 11 июня на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Мы предоставили такую услугу по просьбе КНДР", – отметил он, сообщает ТАСС.

Китайский Boeing 747, на котором прилетел в Сингапур лидер КНДР Ким Чен Ын, закреплен за премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, сообщает гонконгская газета "Пинго жибао".

По данным издания, договоренность об аренде лайнера с бортовым номером В-2447 была достигнута в мае, когда Ким Чен Ын побывал с визитом в китайском городе Даляне. Газета также отмечает, что самолет был произведен 23 года назад и переоборудован для нужд высшего руководства. В частности, на борту находится кабинет, столовая, спальня.

Лидер КНДР прибыл в сингапурский аэропорт Чанги в воскресенье. Трамп также уже находится в Сингапуре.