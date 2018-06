Госсекретарь США оценил переговоры с КНДР накануне саммита

Госсекретарь США Майкл Помпео оценил, как прошли переговоры с делегацией КНДР в Сингапуре накануне встречи глав двух стран. Американская сторона посчитала их содержательными, написал он в своем микроблоге в Twitter 11 июня.

«Содержательные и детальные встречи в Сингапуре сегодня, такая как встреча посла Кима с КНДР», — сообщил он. Свой пост Помпео сопроводил фотографиями. По ним видно, что в обсуждении принимали участие заместитель министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи. В мае она выступила с критикой Вашингтона и пригрозила пересмотреть решение относительно саммита.

Substantive and detailed meetings in #Singapore today as Ambassador Kim meets with #DPRK @StateDept pic.twitter.com/V4WwbUk6oO

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 11 июня 2018 г.