В Ломоносове фургон въехал в толпу людей

Следственный комитет разбирается в обстоятельствах конфликта, который начался в пивном клубе Петродворцового района Петербурга и закончился смертью одного человека и травмами ещё троих под колёсами фургона.

Как стало известно «Фонтанке», 10 июня отдых в баре «Мотор» на Красноармейской, 15, в Ломоносове завершился для 33-летнего местного жителя уже в отделе полиции. Его подозревают в намеренном наезде на толпу таких же отдыхающих на пороге бара. По версии следствия, около половины четвертого утра воскресенья он вышел на улицу злым и нетрезвым, сел за руль своего ГАЗ и дождался обидчиков.

Врезавший в толпу белый фургон покалечил 33-летнего разнорабочего, 36-летнего врача скорой помощи и посетителя 35 лет. Последний госпитализирован с травмами головы, ушибами легкого, сердца и сломанным ребром, врача и рабочего с садинами и ушибами после оказания медицинской помощи отпустили домой. Ещё один мужчина 37 лет от нанесенных фургоном травм скончался на месте. В группе района местные жители пишут про следы шин на асфальте и тело под колесами, которое фургон протащил от клуба.

Возбуждено дело об убийстве и покушении на убийство. Водитель фургона – отец двоих детей, живущий неподалеку от бара – задержан на двое суток.