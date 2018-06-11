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11.06.2018 11:03

Мария Гайдар решила уйти из Одесского облсовета

Российский и украинский политик Мария Гайдар решила отказаться от полномочий депутата Одесского областного совета. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на проект решения регионального представительного органа.

«Досрочно прекратить полномочия депутата Одесского областного совета Гайдар М.Е., избранного в многомандатном избирательном округе по избирательным спискам Одесской территориальной организации партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность"», — говорится в документе.

В апреле 2017 года президент Украины Петр Порошенко назначил Марию Гайдар своим советником. В сентябре 2016-го она подала прошение о выходе из российского гражданства.

В январе 2016 депутат Одесского областного совета Мария Гайдар стала заместителем губернатора области Михаила Саакашвили. Ранее Гайдар занимала должность его советника, но уже в мае ушла с этой должности из-за давления активистов "Вфтомайдана".

Мария Гайдар — российский и украинский государственный и общественный деятель, дочь первого в России министра финансов Егора Гайдара. В 2009-2011-х годах занимала должность заместителя председателя правительства Кировской области в период губернаторства Никиты Белых. На выборах 2007 года баллотировалась в Госдуму от "Союза правых сил".


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Компания «Главстрой-СПб» вывела в продажу новый корпус на 687 квартир в рамках четырнадцатой очереди жилого комплекса «Северная долина» в Выборгском районе. Минимальная стоимость жилья – от 1,9 млн рублей. Впервые покупателям будут предложены старт-квартиры для молодых семей.
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