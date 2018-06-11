Пожар в доме на Союза Печатников потушен

Спасатели потушили огонь в квартире и на крыше шестиэтажки в Адмиралтейском районе Петербурга. По данным МЧС, никто из жильцов дома в пожаре не пострадал.

Как сообщили в ведомстве, в десять минут первого ночи 11 июня пожарные закончили работы на улице Союза Печатников, 29. В квартире на шестом этаже выгорели 15 квадратных метров, ещё сорок квадратных метров обгорели на крыше здания.

«Погибших, пострадавших нет», – добавили в МЧС.

Пожар в шести-семиэтажном разноуровневом доме с мансардой на улице Союза Печатников разгорелся накануне, в без четверти восемь. Семьдесят жильцов эвакуировали. Уже через полчаса квартиру и кровлю тушили по повышенному номеру сложности 1-БИС, к половине девятого вечера ранг пожара повысили до второго номера. Для борьбы с огнем задействовали 19 расчетов и 85 спасателей.