Китай готов потратиться на сжиженный российский газ

Пекин и Москва обсуждают возможность вхождения Китайской национальной нефтегазовой компании (CNPC) в проект строительства по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минэнерго Александра Новака 11 июня.

Председатель правления «Новатэк» Леонид Михельсон заявил, что компания готова рассмотреть предложения о покупке доли в проекте «Арктик СПГ-2» от партнеров по «Ямал СПГ». Такое предложение пока сделала французская компания Total. Она купит у «Новатэка» 10 процентов в проекте.

«Ямал СПГ» — проект по добыче, сжижению и поставкам природного газа на полуострове Ямал. В рамках проекта планируется строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью около 16,5 млн тонн в год на базе Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения.

«Арктик СПГ-2» — проект компании «Новатэк» по добыче природного газа и по производству сжиженного природного газа на Гыданском полуострове. Пуск первой линии запланирован приблизительно на 2023 год с поэтапным вводом объекта в 2023—2025 годах. Мощность завода составит порядка 19,8 миллиона тонн СПГ в год.

Напомним, что КНР станет основным потребителем газа, который будет поступать в страну по газопроводу «Сила Сибири», а российский бизнесмен Геннадий Тимченко заявил на ПМЭФ, что Россия построит в Китай ещё один газопровод.