СМИ: Трамп готов дать КНДР McDonald's вместо ядерных бомб

Президент США Дональд Трамп оценил идею приобщить жителей Северной Кореи к фастфуду. Чтобы попробовать любимые блюда американского лидера, КНДР необходимо начать процесс денуклеаризации.

Как 10 июня сообщил портал Axios со ссылкой на источники в вашингтонской администрации, команда Трампа рассматривает возможности культурного взаимодействия между Вашингтоном и Пхеньяном. Так, в США готовы пригласить северокорейских гимнастов и симфонический оркестр, а проводником американской культуры может стать McDonald's.

Запуск сети ресторанов быстрого питания, как и других знаковых американских фирм, Трамп, в целом, поддержал. Президент известен своим неравнодушием к фастфуду. Из-за пристрастия к нездоровой пище ему даже пришлось сесть на диету. Её, впрочем, он тоже составил из меню McDonald's. Однако перед взаимным культурным обменом от КНДР ждут начала процесса денуклеаризации, пишет Axios.

Первый в истории саммит стран США и КНДР состоится в гостинице Capella на острове Сентоса 12 июня.