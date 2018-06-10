Еще
00:29 11.06.2018
Пришлите свою новость!
10/06
СМИ: Трамп готов дать КНДР McDonald's вместо ядерных бомб
10/06
Главный тренер сборной России по футболу рассказал про цель на ЧМ-2018
10/06
Из дома на Союза Печатников эвакуировали 70 человек
10/06
«Сердце мира» и «Русский бес» победили на «Кинотавре»
10/06
В центре Петербурга тушат дом по повышенному номеру сложности
10/06
Метрополитен Петербурга показал депо «Южное»
10/06
Сборная Саудовской Аравии провела открытую тренировку в Петербурге
10/06
ФСБ хочет знать больше о родственниках потенциальных сотрудников
10/06
Спонсор Brexit назвал сообщения о его связях с Россией «охотой на ведьм»
10/06
Россия начала снимать запрет на ввоз молока из Белоруссии
10/06
«Недобросовестное поведение»: Названа причина отмены концертов Земфиры во время ЧМ
10/06
Венгрия подняла в воздух истребители из-за украинского самолёта-нарушителя
10/06
К ТЦ «Фиолент» вызвали пожарных
10/06
Глава МИД ФРГ обвинил Трампа в подрыве доверия после саммита G7
10/06
Чемпионом Северной Америки по боксу стал петербуржец
10/06
В Баварии горит завод BMW
10/06
Овечкин отметил Кубок Стэнли купанием в фонтане
10/06
В Москве на митинг оппозиции вышли 1,7 тысячи человек
10/06
В ночном пожаре в центре Петербурга погиб мужчина
10/06
В Сингапур прибыл Трамп для встречи с Ким Чен Ыном
10/06
The Sunday Times связала с Россией выход Великобритании из Евросоюза
10/06
В Кронштадте спасают налетевшую на камни парусную яхту
10/06
Сборную Португалии развеселила русская традиция встречать гостей
10/06
Арестованные по «кокаиновому делу»: Мы простые граждане, живём на одну зарплату
10/06
На свалке в Грузии из выброшенных яиц вылупились сотни цыплят
10/06
В Петербурге будет тепло и дождливо
10/06
Мальчик застрелил десятилетнюю соседку в Новгородской области
10/06
Перекресток Жукова и Петергофского остановили светофоры
10/06
Опубликовано видео с места столкновения автобуса с поездом в Орловской области
10/06
Футболист сборной России получил самую низкую стоимость из всех участников ЧМ
10/06
Путин: Чиновники лично ответят за принимаемые ими решения
10/06
Путин поздравил Овечкина с победой в Кубке Стэнли
10/06
Пациенты детской больницы им. Раухфуса возьмутся за мелки
10/06
Над Канарскими островами заплутал самолет
10/06
В Гатчинском районе заметили смерч
10/06
На Украине мужчина не прошел фейс-контроль и взорвал у клуба гранату
10/06
Независимые АЗС предупредили, что бензин может стоить 100 рублей за литр
10/06
Путин призвал прекратить «творческую болтовню» вокруг дела Скрипалей
10/06
В Петербурге задержали настырного «минёра»
10/06
В Сингапуре встречают Ким Чен Ына
10/06
На Васильевском таксист проломил французу череп
10/06
В Орловской области поезд снёс автобус с пассажирами
10/06
Путин о судьбе Вышинского: Говорить, как вопрос решится, пока преждевременно
10/06
Восьмиклассница столкнулась с педофилом в петербургском метро
10/06
Объявивший голодовку Сенцов похвалил ямальскую колонию
10/06
Путин о предложении вернуть Россию в «восьмёрку»: Мы из неё не выходили
10/06
Американский беспилотник 11 часов проводил разведку у границ России
10/06
Самолёт из КНДР в полёте сменил курс и номер рейса. На борту может быть Ким Чен Ын
10/06
Парад цветов по Невскому завершится балом на Дворцовой
10/06
«Старкон»-2018: космонавты, косплееры, «Битва роботов», Леонид Якубович
10/06
Franz Ferdinand станет хедлайнером Stereoleto
10/06
ЦПКиО украсили стеклом и керамикой
10/06
«Маршрут старухи» покажет «квартиру неизвестного ОБЭРИУта» и отправит в «Кресты»
10/06
В небо над фортом «Константин» поднимутся 25-метровые воздушные змеи
10/06
В жизнь петербургских евреев погрузит ДК Лурье
10/06
Премьер Канады: Мы не заинтересованы в возвращении России в G8
10/06
Пожар в торговом центре в Ломоносове ликвидировали
10/06
Пресса США вновь обвинила Facebook в "сливах" данных пользователей
10/06
Лидеры G7 согласовали итоговое коммюнике саммита
09/06
В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафов для банков за сомнительные операции
09/06
На севере Петербурга электричка насмерть сбила мужчину
09/06
Производитель брони для «Арматы» из-за ЧМ-2018 урезает зарплаты и увольняет рабочих
09/06
Оставшиеся без Олимпиады спортсмены получили автомобили BMW
09/06
Фестиваль болельщиков закончится «Несчастным случаем»
09/06
Сборная Аргентины прилетела в Москву
09/06
Премьер Канады: G7 направит $2,9 млрд на улучшение образования женщин во всем мире
09/06
Российская компания закупит украинские колеса для вагонов из-за дороговизны отечественных
09/06
Иванович забил гол Боливии за сборную Сербии
09/06
Автобус со школьниками упал в овраг на Гомборском перевале в Грузии
Предыдущие новости
Архив материалов
Чемпионат мира по футболу 2018
Версия для печати
10.06.2018 21:56

Главный тренер сборной России по футболу рассказал про цель на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесоврассказал о том, какая задача стоит перед национальной команде на домашнем чемпионате мира — 2018, сообщает 10 июня «Советский спорт».

«Говорил со своими коллегами, кто бы ни был — тренеры Германии, Бразилии, цель одна: выйти из группы, дальше — идти по лестнице», — сказал наставник в эфире НТВ.

Также Черчесов отметил, что сборная России пока не думает о второй задаче.

«Наша первая цель — выйти из группы. Если думать о второй цели, первой не удастся достигнуть», — отметил тренер.

Ранее президент России Владимир Путин победу на мундиале предрек Аргентине, Бразилии, Германии или Испании. На особые успехи своей национальной сборной он не рассчитывает, но надеется, что она будет бороться до конца

Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе мундиаля сборной России предстоят встречи с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

 

Источник: Газета.ру


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
09.06.2018 20:00

Получено разрешение на строительство паркинга

В мае, параллельно со стартом продаж нового малоэтажного ЖК «Образцовый квартал 4», ООО «Терминал-Ресурс» получило разрешение на строительство паркинга с пристроенными помещениями, предназначенными для размещения магазина.
фото предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
09.06.2018 16:04

«Дальпитерстрой» начал строительство нового детского сада

Уже в этом году в Шушарах появится новый детский сад. Строительство ведет компания «Дальпитерстрой». Дошкольное учреждение расположится в поселке Ленсоветовский.
Пресс-служба "Аэрофлот"
09.06.2018 15:38

Аэрофлот объявит всемирный фотоконкурс в честь Дня России

В День России, 12 июня, Аэрофлот проведет традиционный фотоконкурс «Россия всегда со мной». Победителей ждут призы – точные копии самолетов Аэрофлота.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Главный тренер сборной России по футболу рассказал про цель на ЧМ-2018
Сборная Саудовской Аравии провела открытую тренировку в Петербурге
Сборную Португалии развеселила русская традиция встречать гостей
Валерий Карпин поддержал сборную усами
СМИ: ВТБ, Сбербанк и другие госзаказчики потратили 200 млн на билеты на чемпионат мира
Мусор мундиаля в Петербурге уместят в 15 тысяч мешков
Санкт-Петербург назван лучшим городом - организатором ЧМ-2018
Василий Уткин будет комментировать ЧМ-2018 на Первом, пока не выгонят
Футбол на глубине 65 метров: на «Международной» ночью забивали голы
Сборная ФРГ обыграла первого соперника РФ на чемпионате мира
Футбол пройдёт мимо Финляндии
Сборная России готова к чемпионату. Дышим животом
Заработает ли Петербург на мундиале?
Мундиаль в никуда
21 день до начала чемпионата мира. Радуйтесь
Внутренний полицейский туризм из заброшенного детского лагеря
Петербургу показали, как проехать к мундиалю
Ни выпить, ни запустить. Что запретят на время мундиаля
Болельщиков накормят по-быстрому и по-русски
Как доехать до чемпионата
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Сборная Саудовской Аравии провела открытую тренировку в Петербурге

В Ботаническом саду цветут Аркадий Гайдар и Джокер

Футбол на глубине 65 метров: на «Международной» ночью забивали голы

Новости компаний
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
09.06.2018 20:00
Получено разрешение на строительство паркинга
В мае, параллельно со стартом продаж нового малоэтажного ЖК «Образцовый квартал 4», ООО «Терминал-Ресурс» получило разрешение на строительство паркинга с пристроенными помещениями, предназначенными для размещения магазина.
фото предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
09.06.2018 16:04
«Дальпитерстрой» начал строительство нового детского сада
Уже в этом году в Шушарах появится новый детский сад. Строительство ведет компания «Дальпитерстрой». Дошкольное учреждение расположится в поселке Ленсоветовский.
Пресс-служба "Аэрофлот"
09.06.2018 15:38
Аэрофлот объявит всемирный фотоконкурс в честь Дня России
В День России, 12 июня, Аэрофлот проведет традиционный фотоконкурс «Россия всегда со мной». Победителей ждут призы – точные копии самолетов Аэрофлота.
предоставлено компанией «Аэрофлот»
09.06.2018 15:27
«Спортолет» впервые прибыл в Ростов-на-Дону из Санкт-Петербурга
Airbus A319 авиакомпании «Россия», получивший народное название «Спортолёт» благодаря новой ливрее, посвященной теме спортивных достижений российских атлетов приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону название и герб которого нанесены на его фюзеляже
ПАО «Группа ЛСР»
09.06.2018 12:11
«Группа ЛСР» предлагает «Военную ипотеку» в «Цивилизации»
Новые дома жилого комплекса «Цивилизация», который «Группа ЛСР» строит в Санкт-Петербурге на Октябрьской набережной, получили аккредитацию по военной ипотеке. Теперь специальная программа для военнослужащих доступна при приобретении квартир в корпусах №№1-5.
«Петербургская Недвижимость».
09.06.2018 11:45
Рассрочка от «Петербургской Недвижимости»: квартира сейчас, оплата через 3 года
«Петербургская Недвижимость» предоставляет клиентам возможность приобрести квартиры в рассрочку от застройщика на срок до трех лет. Предложение распространяется на жилые комплексы комфорт-класса от девелопера Setl City.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
09.06.2018 11:13
Аэрофлот получил сорок третий российский самолет Sukhoi Superjet 100
Аэрофлот получил сорок третий самолёт Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Поставка осуществляется в рамках твёрдого контракта, заключённого Аэрофлотом с лизинговой компанией «ВЭБ-лизинг» и Объединённой авиастроительной корпорацией
Компания Л1
08.06.2018 17:56
Компания Л1 выиграла суд
6 июня 2018 года Санкт-Петербургский городской суд вынес решение в пользу ООО «Механический завод СПб» (ГК «Л1 – Строительная компания №1»)
Euromed Group
08.06.2018 15:32
Участников ЗСД феста оберегали врачи Euromed Express
Две бригады скорой помощи Euromed Express сопровождали бегунов и велосипедистов, промчавшихся по Западному скоростному диаметру вечером 2 июня. Автомагистраль впервые стала доступной для пешеходов благодаря «Фестивалю ЗСД. Засвети скоростной диаметр».
Группа компаний «ЦДС»
08.06.2018 14:50
В Кудрово появился новый сквер
Группа ЦДС завершила обустройство сквера на Европейском проспекте в Кудрово рядом с жилым комплексом ЦДС «Весна». Площадь озеленения составила 800 кв. м.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.