Главный тренер сборной России по футболу рассказал про цель на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесоврассказал о том, какая задача стоит перед национальной команде на домашнем чемпионате мира — 2018, сообщает 10 июня «Советский спорт».

«Говорил со своими коллегами, кто бы ни был — тренеры Германии, Бразилии, цель одна: выйти из группы, дальше — идти по лестнице», — сказал наставник в эфире НТВ.

Также Черчесов отметил, что сборная России пока не думает о второй задаче.

«Наша первая цель — выйти из группы. Если думать о второй цели, первой не удастся достигнуть», — отметил тренер.

Ранее президент России Владимир Путин победу на мундиале предрек Аргентине, Бразилии, Германии или Испании. На особые успехи своей национальной сборной он не рассчитывает, но надеется, что она будет бороться до конца

Чемпионат мира — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе мундиаля сборной России предстоят встречи с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.