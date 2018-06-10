Юрий Горлин: новая реформа пенсионной системы - попытка «железной рукой загнать к счастью»

Реформа пенсионной системы сделает бедных ещё беднее, а богатым вряд ли пригодится. Почему она выгодна только для некоммерческих пенсионных фондов, которые нуждаются в притоке средств, объясняет один из разработчиков предыдущих изменений.

Индивидуальный пенсионный капитал (ИПК), разработанный взамен накопительной части пенсии, не решит застарелые проблемы системы. Пользоваться нововведением будет минимум россиян. А те кто, кто всё же рискнет, в итоге может даже потерять, объяснил один из разработчиков стратегии долгосрочного развития пенсионной системы России, заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.

Напомним, что «Фонтанка» ранее подробно описывала механизм работы ИПК, который был презентован Центробанком на Международном финансовом конгрессе в Петербурге. Участие в новой системе для большинства граждан будет автоматическим, но от неё можно будет и отказаться. Обещают разрешить увеличивать или уменьшать сумму ежемесячных перечислений, вплоть до нуля, снимать накопления досрочно и передавать пенсионные сбережения по наследству.

- Что не так с действующей системой накопительной пенсии?

– Накопительный компонент пенсионной системы лишь очень небольшая часть всей российской системы пенсионного страхования. Суммарный объем средств обязательных пенсионных накоплений, аккумулированный в НПФ и ВЭБ, практически, за 15 лет их формирования – составляет примерно 4,3 трлн.руб., тогда как только годовой расход на выплаты страховых пенсий – около 7 трлн.руб.

Накопительный компонент пенсионной системы был введен в 2002 году. Формирование пенсионных накоплений производилось за счет части страховых взносов, которые работодатели уплачивают за своих работников. На формирование накопительной пенсии направлялось 6% от заработной платы работника из общего тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование – 26% (в последние несколько лет действует льготный тариф 22%, остальные 4% компенсируется за счет трансферта федерального бюджета). Эти 6% страховых взносов направлялись по выбору работника либо в соответствующий НПФ, либо в государственную управляющую компанию — в ВЭБ. И так было до 2014 года, когда был введен мораторий на новые отчисления на формирование накопительной пенсии.

Основные причины, по которым был введен мораторий, с моей точки зрения состоят в неэффективности системы пенсионных накоплений и все возрастающей нагрузке на федеральный бюджет, связанной с их формированием.

За годы своего функционирования система обязательных пенсионных накоплений не смогла доказать свою эффективность с точки зрения интересов будущих пенсионеров и государства в целом. Чистая доходность от инвестирования пенсионных накоплений за период с 2005 (тогда начали поступать средства в НПФ) по 2014 год, если брать в среднем по всем НПФ – составляла около 5-6% годовых, что ниже инфляции, которая за этот же период превышала 9%. При этом доходности инвестирования в акции, облигации и даже в такой консервативный инструмент как депозиты в крупнейших российских банках – превышали инфляцию. Таким образом, пенсионные накопления будущих пенсионеров несли потери в реальном выражении.

Среднегодовая индексация страховой пенсии за этот же период была на уровне 13-14%. Поэтому люди, которые участвовали в накопительной программе, в среднем с точки размера их будущей пенсии оказались в худшем положении, по сравнению с теми, у кого формировалась только страховая пенсия.

Одновременно с этим, в период до 2014 года, происходил процесс перехода крупнейших НПФ от ведущих российских компаний, Лукойл, РЖД, РАО ЕЭС, Норильский никель, Северсталь и другие, под контроль финансовых и девелоперских групп. По мнению экспертов это вело к возрастанию рисков в системе обязательного пенсионного страхования. Первыми серьезными «звонками» были проблемы с НПФ, ассоциированными с Мотылевым, затем Новицким. Ну и события 2017-2018 годов: санация банка Открытие, Бинбанка, проблемы у группы О1. Именно в этих структурах были консолидирована большая часть крупных НПФ.

Вторая, и, с точки зрения влияния на решение государства о моратории, по-видимому, наиболее существенная причина – это нагрузка накопительной пенсионной системы на федеральный бюджет. Отчисления в накопительную систему были выпадающими доходами для страховой распределительной системы, которая недополучала средства, необходимые для выплаты текущих пенсий. Для того, чтобы платить пенсии нужен был полный размер отчисления от работодателя, а отвлечение этих 6%, уходящих в накопительную часть, финансировалось за счет трансферта федерального бюджета. Надо четко понимать, что, в конечном счете, единственным плательщиком средств в накопительную пенсионную систему были не работодатели, а федеральный бюджет. Бизнес модель, базирующаяся на единственном покупателе, изначально является неустойчивой. Поэтому, как только у федерального бюджета начались проблемы, и он стал дефицитным – после падения цен на углеводороды – было принято решение о прекращении новых отчислений на формирование накопительной пенсии.

- Будет ли лучше работать индивидуальный пенсионный капитал, который будет формироваться в тех же НПФ?

- Я не вижу значимых предпосылок для того, что НПФ стали работать лучше с точки зрения интересов будущих пенсионеров. Справедливости ради стоит отметить, что в 2017 году, доходность НПФ была несколько выше, чем раньше. Это в том числе, по-видимому, связано с тем, что ЦБ держит ставки выше инфляции. В этих условиях получить положительную реальную доходность не так уж сложно. Может быть риски стали ниже, потому что часть фондов, фактически перешла от тех, кто агрессивно использовал пенсионные накопления не всегда в интересах пенсионеров, под контроль структур, ассоциированных с государством.

Основная новация системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) это возложение уплаты взносов на самого работника. Но в России 70-80% населения, по разным оценкам, получает зарплату ниже 40 тысяч. При этом у работника есть дети, а значит в расчете на одного члена семьи доход ещё меньше. И у меня большие сомнения, что люди в этих условиях смогут и захотят отчислять дополнительно от своего заработка от 1 до 6% ежемесячно, еще и в течение длительного периода времени. А если это будут нерегулярные отчисления, то никакую пенсию они не накопят. Плюс к этому невысокий уровень доверия к пенсионной системе.

- На кого в таком случае рассчитан ИПК?

– Для работников с относительно небольшой заработной платой страховая пенсия и сейчас обеспечивает больше половины их заработка. Проблема для работников с высокой заработной платой. Для них страховая пенсия не может обеспечивать приемлемый уровень компенсации утрачиваемого заработка. Но есть ли – для той очень небольшой части российских работников – целесообразность формировать накопления на старость в рамках НПФ по сравнению с альтернативными вариантами: вложения в финансовые инструменты, недвижимость и др. Поэтому у меня большие сомнения, что будет значимое количество людей на добровольной основе участвовать в системе ИПК.

- Выходит, что эта реформа нужна только НПФ.

– Это ваши слова, а не мои. Но с этим сложно не согласиться. НПФ нуждаются в притоке новых средств. Следует учитывать, что до настоящего времени НПФ практически не производят регулярные выплаты накопительных пенсий. Значимые выплаты начнутся, когда станут массово выходить на пенсию – в 2022 женщины и в 2027 году мужчины. (Планируемое повышение пенсионного возраста отодвинет эти сроки. В этой связи НПФ одни из бенефициаров планируемой реформы пенсионного возраста). Но при этом, как мне представляется, НПФ не очень довольны добровольным и даже квази-добровольным характером вступления в ИПК, потому что не ожидают сколько-нибудь значимого притока людей. Поэтому НПФ заинтересованы в обязательном порядке уплаты страховых взносов, хотя бы по 1% или 2% в месяц.

- Можно ли сделать ИПК выгодным для пенсионеров?

- Если бы НПФ давали доходность выше, чем общедоступные финансовые инструменты с аналогичным уровнем риска, то тогда можно было бы говорить о ее выгодности с сточки зрения интересов будущих пенсионеров. Конечно, если исходить из предположения о том, что в большинстве своем люди неразумны, живут сиюминутными ценностями, не думают о своем будущем, то тогда по замыслу тех, кто продвигает систему ИПК, целесообразно тем или иным способом подталкивать к накоплениям на пенсию. Попытаться «железной рукой загнать к счастью». Пусть и, невзирая на финансовые потери. Если бы НПФ могли сделать такой пенсионный продукт, который был бы действительно интересен людям, то они (те кто имеет возможность) без всякого принуждения направляли часть зарплаты в НПФ на будущую пенсию.

- Пенсия в России в два раза ниже, чем в Эстонии, и в три раза ниже, чем в Польше. Не говоря уже о Германии и Франции. Что нужно сделать, чтобы довести её хотя бы до 2-3 прожиточных минимумов?

- Сегодня, если говорить о показателе средней пенсии, то она составляет где-то 1,6 прожиточного минимума пенсионера. Пенсии воспринимаются обществом как низкие, это бесспорно, так и есть. Но тут целый ряд факторов, потому что Европа это Европа, а Россия это Россия – другая производительность труда, другая эффективность экономики.

Там возраст выхода на пенсию 65 лет, а в России 60/55. Пенсионеров там меньше, а работников больше, меньше практик выплат зарплаты в конверте, без выплаты страховых взносов.

- Как мы уже обсудили, правительство готовит повышение пенсионного возраста. Но большинство же до него просто не доживет?

- При определении уровней пенсионного возраста одним из важных факторов является вероятность дожития от 20 летнего возраста до пенсионного. Она должна быть на достаточно приемлемом уровне. Если брать женщин, то до пенсионного возраста — 55 лет, доживает 92% (от 20-летнего возраста). С мужчинами ситуация хуже – доживает около 70%, поэтому возможность сколько-нибудь значимого повышения для мужчин крайне ограничена. Но, исходя из Азсложившихся стереотипов, повысить пенсионный возраст только женщинам вряд ли возможно. Поэтому учитывая указанный и другие факторы, социально и экономически целесообразный уровень пенсионного возраста применительно к российским условиям не должен превышать 61-63 года для мужчин и 58-60 для женщин.

- Как сейчас лучше всего инвестировать в свою пенсию?

- С моей точки зрения, самое целесообразное сейчас в России это инвестировать в свою квалификацию, здоровье и детей. Если вы будете хорошо себя чувствовать и долго работать, то вам, может быть, и пенсия не будет так нужна. Очевидно, что далеко не все могут работать в значимом возрасте, и придется когда-то оставить работу, но позже, и человек за этот более длительный период будет иметь больше возможностей сформировать подушку безопасности. Конечно, это не отменяет, что по мере возможностей какой-то финансовый страховой резерв надо формировать.

Беседовал Илья Казаков, "Фонтанка.ру"