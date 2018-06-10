Из дома на Союза Печатников эвакуировали 70 человек

Пожару в жилом доме дореволюционной постройки, который загорелся вечером 10 июня в Адмиралтейском районе Петербурга, присвоили второй номер сложности. Здание тушат уже больше восьмидесяти человек.

Как сообщили в городском управлении МЧС, из дома №29 по улице Союза Печатников эвакуировали семьдесят жильцов. В половине девятого вечера – чуть меньше, чем через час после сообщения о возгорании – ранг пожара повысили до второго номера сложности. С огнем в квартире на шестом этаже и на крыше здания борются 85 пожарных, число расчётов с десяти увеличено до девятнадцати.

В МЧС сведения о пострадавших на данный момент не поступали. Местные жители предупреждают, что проезд на соседних улицах затруднен. По данным сервиса Яндекс.Пробки, скорость движения по Союза Печатников и соседним улицам не превышает десяти километров в час.

Шести-семиэтажное разноуровневое здание с мансардным этажом на Союза Печатников, 29 – это доходный дом Лейбошица. Дом в стиле модерн построен в 1914 году, в 1978-м была проведена реконструкция.