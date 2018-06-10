В центре Петербурга тушат дом по повышенному номеру сложности

Больше сорока человек тушат дом в Адмиралтейском районе Петербурга вечером 10 июня. Огонь охватил квартиру на верхнем этаже и распространился на крышу.

Как сообщили в городском управлении МЧС, пожарных на улицу Союза Печатников, 29 вызвали в 19:44. В здании дореволюционной постройки загорелась квартира на шестом этаже и часть кровли. Через полчаса ранг пожара повысили до номера 1-БИС. На какую площадь распространилось пламя, уточняется.

Местные жители сообщают, что запах гари чувствуется во всем районе, а жильцов горящего дома эвакуировали. В ведомстве добавляют, что информация о пострадавших на данный момент не поступала. Сейчас на месте работают 43 пожарных и десять расчётов. Из-за скопления техники проезд по Союза Печатников и Английскому проспекту затруднен.