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10.06.2018 20:14

Метрополитен Петербурга показал депо «Южное»

Метрополитен Петербурга опубликовал на своей официальной станице в Instagram 10 июня фотографии первых вагонов, которые прибыли на площадку электродепо «Южное». 

Как видно на снимках, в депо прибыли служебный и пассажирский вагоны, а также мотовоз. В комментариях пользователи с воодушевлением отметили, что составы синие, а не красные, с которыми регулярно возникают проблемы, и поинтересовались, когда ждать открытия. В пресс-службе заверили, что «по графику», но точную дату называть не стали. 

Депо «Южное» на Автозаводской улице предназначено для обслуживания парка пятой линии метрополитена. Контракт на строительство был заключен с компанией «Трансстрой» летом 2014 года и был рассчитан до 20 января этого года. Однако в 2016-м стало известно о проблемах с авансированием, «Трансстрою» вменили некачественное выполнение работ, и контракт был расторгнут. Достраивать депо доверили «ЛенСпецСМУ», а сроки подорожавшего ввода передвинули сначала на май, а потом и на конец года. 


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