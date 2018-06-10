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Чемпионат мира по футболу 2018
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10.06.2018 19:56

Сборная Саудовской Аравии провела открытую тренировку в Петербурге

В преддверии начала чемпионата мира по футболу первый соперник сборной России - Саудовская Аравия – 10 июня провела тренировку на стадионе «Петровский».
Сборная Саудовской Аравии провела открытую тренировку в Петербурге
Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Для проезда автобуса с первым соперником россиян в Петербурге на время перекрывали Ждановскую набережную.

За тренировкой с трибун «Петровского» наблюдали несколько тысяч человек. Билеты распространяли заранее.

Сборная Саудовской Аравии провела открытую тренировку в Петербурге

Справка:

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Петербург примет 7 матчей чемпионата.


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