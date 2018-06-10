Сборная Саудовской Аравии провела открытую тренировку в Петербурге

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Петербург примет 7 матчей чемпионата.

За тренировкой с трибун «Петровского» наблюдали несколько тысяч человек. Билеты распространяли заранее.

Для проезда автобуса с первым соперником россиян в Петербурге на время перекрывали Ждановскую набережную.

В преддверии начала чемпионата мира по футболу первый соперник сборной России - Саудовская Аравия – 10 июня провела тренировку на стадионе «Петровский».

Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.