Сборная Саудовской Аравии провела открытую тренировку в Петербурге
В преддверии начала чемпионата мира по футболу первый соперник сборной России - Саудовская Аравия – 10 июня провела тренировку на стадионе «Петровский».
Для проезда автобуса с первым соперником россиян в Петербурге на время перекрывали Ждановскую набережную.
За тренировкой с трибун «Петровского» наблюдали несколько тысяч человек. Билеты распространяли заранее.
Справка:
Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Петербург примет 7 матчей чемпионата.