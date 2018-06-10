ФСБ хочет знать больше о родственниках потенциальных сотрудников

Желающим служить в контрразведке предстоит стать ещё откровеннее с потенциальным работодателем. Федеральная служба безопасности ужесточает требования к благонадежности соискателей.

Соответствующий проект изменений в приказ ведомства 10 июня опубликован на официальном портале нормативных актов. Из новшеств – более тщательное изучение биографии супругов кандидатов и их близких родственников (детей, родителей, бабушек, дедушек, братьев и сестер). Если раньше ФСБ интересовали отношения с правоохранительными органами только самого претендента, то теперь придется рассказать и о возбужденных уголовных делах и следственных действиях в отношении родных, даже если их вина ещё не доказана.

До этого для работы в контрразведке требовалось предоставить информацию только об уже вступивших в силу приговорах суда в отношении родственников – как самого кандидата, так и его супруга или супруги.

Кроме того, интерес Федеральной службы безопасности распространится на транспорт, которым не владеют, но могут распоряжаться потенциальные сотрудники, их мужья, жены и несовершеннолетние дети. От кандидата потребуют детально описать все: от автомобиля и яхты до вертолета и буксира. При этом назвать придется не только модель и год изготовления, но и раскрыть информацию о собственнике вплоть до места работы и адреса проживания.