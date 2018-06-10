Спонсор Brexit назвал сообщения о его связях с Россией «охотой на ведьм»

Один из ключевых спонсоров кампании по выходу Великобритании из Евросоюза, британский предприниматель Аррон Бэнкс 10 июня опроверг информацию о своих контактах с российскими официальными лицами.

«Я никогда в жизни не видел столь запутанной истории, — сказал бизнесмен. — Да, я дважды обедал с российским послом, и у нас были деловые контакты. И что?», – цитирует Бэнкса РБК со ссылкой на Reuters.

Отвечая на вопрос, получал ли он когда-нибудь от российского правительства деньги или помощь на организацию Brexit, Бэнкс рассмеялся и заверил: «Нет, конечно, нет. Знаете, если бы это действительно было так, то я все еще жду чек. Это попросту абсолютная чепуха — это похоже на охоту на салемских ведьм. Они просто продолжают кричать: «Ведьма! Ведьма!».

По словам предпринимателя, слухи про «российское вмешательство» сейчас находятся «в полном разгаре» и пытаются дискредитировать всех участников Brexit. Аррон Бэнкс рассказал, что на следующей неделе он предстанет перед британскими законодателями и расскажет им о своих контактах с официальными лицами из других стран.

«Это были не только россияне: мы встречались с людьми разных национальностей, мы также информировали Госдепартамент в Вашингтоне, мы также встречались с высшими должностными лицами посольства в Лондоне», — пояснил он.

«Если следовать такой логике, если мы русские шпионы, мы должны быть и американскими шпионами тоже», — заключил Бэнкс.

Так бизнесмен прокомментировал публикацию The Sunday Times, которая получила доступ к его электронной переписке. Издание утверждает, что Аррон Бэнкс участвовал в связанных с Россией бизнес-схемах и обсуждал их с российскими официальными лицами. В частности, указывает газета, он трижды встречался в российским послом в Великобритании Александром Яковенко, две из этих встреч были «тайными», непубличными. Дипломат предлагал бизнесмену принять участие в сделке, которая касается «шести золотых рудников в Сибири».