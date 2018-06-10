Россия начала снимать запрет на ввоз молока из Белоруссии

Россельхознадзор и департамент ветеринарного и продовольственного надзора Белоруссии подписали «дорожную карту» по процедуре отмены ограничений на поставку белорусских молочных продуктов в Россию. Как говорится в сообщении на сайте Россельхознадзора от 10 июня, ограничения будут сняты с трех белорусских предприятий.

Продцкцию на российский рынок смогут поставлять ООО «Барановичский молочный комбинат», СОАО «Ляховичский молокозавод», Волковысское ОАО «БЕЛЛАКТ». Решение об отмене ограничений вступит в силу 11 июня.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор обнаружил нитраты в молоке из Белоруссии.