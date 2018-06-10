Венгрия подняла в воздух истребители из-за украинского самолёта-нарушителя

Военно-воздушные силы Венгрии объявили тревогу из-за незаконного пересечения воздушной украино-венгерской границы в ночь на воскресенье, 10 июня. На перехват небольшого украинского самолета вылетели два многоцелевых истребителя Saab JAS 39 Gripen. Самолеты обнаружили нарушителя, который, совершив несколько маневров, вернулся обратно в украинское воздушное пространство, передает «Газета.ру» со ссылкой на НСН.

Министерство обороны Венгрии официально заявило, что не стало уведомлять об инциденте венгерское управление гражданской авиацией. Однако о нарушении границы были осведомлены силы безопасности НАТО.

Отмечается, что ВВС находились в постоянном контакте с транспортной полицией региона. Нарушение границы произошло в районе контрольно-пропускного пункта Лужанка-Берегшурань, передает ФАН.

В Будапеште предположили, что украинский самолет может использоваться контрабандистами, поскольку Закарпатье служит перевалочной базой для отправки в страны Европы как нелегальных иммигрантов, так и различных запрещенных товаров.

В конце весны правительство Венгрии направило генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу документ, в котором заявлялось о «провале» попытки реформирования вооруженных сил и властных институтов Украины. В Будапеште призвали Североатлантический альянс пересмотреть программу поддержки Киева. Составители меморандума констатировали, что в своем состоянии на 2018 год Украина, как государство, представляет опасность для прилегающих к ней стран. Украина по суше граничит с Польшей, Молдавией, Венгрией, Словакией, а также Белоруссией и Российской Федерацией.