К ТЦ «Фиолент» вызвали пожарных

Воскресный шопинг в торговом центре в Красносельском районе Петербурга сорвала пожарная тревога. В МЧС заверяют, что обошлось без огня.

Как сообщили в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», «Фиолент» на Ленинском проспекте, 100/1 в экстренном порядке опустел в начале шестого вечера 10 июня. Покупателей попросили покинуть двухэтажный комплекс, к зданию начали стягиваться пожарные расчёты. Очевидцы уточняют, что приехало не меньше пяти машин. При этом посетители ТЦ говорят, что слабый запах гари чувствовался ещё часом ранее.

В ГУ МЧС по Петербургу «Фонтанке» сообщили, что в серверной торгового центра произошло короткое замыкание. Возгорания не было.