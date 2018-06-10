Еще
19:13 10.06.2018
Пришлите свою новость!
19:05
ФСБ хочет знать больше о родственниках потенциальных сотрудников
18:56
Спонсор Brexit назвал сообщения о его связях с Россией «охотой на ведьм»
18:37
Россия начала снимать запрет на ввоз молока из Белоруссии
18:22
«Недобросовестное поведение»: Названа причина отмены концертов Земфиры во время ЧМ
18:20
Венгрия подняла в воздух истребители из-за украинского самолёта-нарушителя
18:07
К ТЦ «Фиолент» вызвали пожарных
17:53
Глава МИД ФРГ обвинил Трампа в подрыве доверия после саммита G7
17:26
Чемпионом Северной Америки по боксу стал петербуржец
17:15
В Баварии горит завод BMW
16:55
Овечкин отметил Кубок Стэнли купанием в фонтане
16:45
В Москве на митинг оппозиции вышли 1,7 тысячи человек
16:20
В ночном пожаре в центре Петербурга погиб мужчина
16:14
В Сингапур прибыл Трамп для встречи с Ким Чен Ыном
16:05
The Sunday Times связала с Россией выход Великобритании из Евросоюза
15:58
В Кронштадте спасают налетевшую на камни парусную яхту
15:50
Сборную Португалии развеселила русская традиция встречать гостей
15:27
Арестованные по «кокаиновому делу»: Мы простые граждане, живём на одну зарплату
15:12
На свалке в Грузии из выброшенных яиц вылупились сотни цыплят
14:51
В Петербурге будет тепло и дождливо
14:31
Мальчик застрелил десятилетнюю соседку в Новгородской области
14:13
Перекресток Жукова и Петергофского остановили светофоры
14:11
Опубликовано видео с места столкновения автобуса с поездом в Орловской области
13:57
Футболист сборной России получил самую низкую стоимость из всех участников ЧМ
13:49
Путин: Чиновники лично ответят за принимаемые ими решения
13:34
Путин поздравил Овечкина с победой в Кубке Стэнли
13:20
Пациенты детской больницы им. Раухфуса возьмутся за мелки
13:12
Над Канарскими островами заплутал самолет
13:07
В Гатчинском районе заметили смерч
12:48
На Украине мужчина не прошел фейс-контроль и взорвал у клуба гранату
12:25
Независимые АЗС предупредили, что бензин может стоить 100 рублей за литр
12:10
Путин призвал прекратить «творческую болтовню» вокруг дела Скрипалей
11:50
В Петербурге задержали настырного «минёра»
11:42
В Сингапуре встречают Ким Чен Ына
11:25
На Васильевском таксист проломил французу череп
11:15
В Орловской области поезд снёс автобус с пассажирами
10:53
Путин о судьбе Вышинского: Говорить, как вопрос решится, пока преждевременно
10:42
Восьмиклассница столкнулась с педофилом в петербургском метро
10:35
Объявивший голодовку Сенцов похвалил ямальскую колонию
10:20
Путин о предложении вернуть Россию в «восьмёрку»: Мы из неё не выходили
10:10
Американский беспилотник 11 часов проводил разведку у границ России
10:00
Самолёт из КНДР в полёте сменил курс и номер рейса. На борту может быть Ким Чен Ын
02:57
Парад цветов по Невскому завершится балом на Дворцовой
02:43
«Старкон»-2018: космонавты, косплееры, «Битва роботов», Леонид Якубович
02:22
Franz Ferdinand станет хедлайнером Stereoleto
02:01
ЦПКиО украсили стеклом и керамикой
01:50
«Маршрут старухи» покажет «квартиру неизвестного ОБЭРИУта» и отправит в «Кресты»
01:35
В небо над фортом «Константин» поднимутся 25-метровые воздушные змеи
01:14
В жизнь петербургских евреев погрузит ДК Лурье
00:51
Премьер Канады: Мы не заинтересованы в возвращении России в G8
00:39
Пожар в торговом центре в Ломоносове ликвидировали
00:24
Пресса США вновь обвинила Facebook в "сливах" данных пользователей
00:04
Лидеры G7 согласовали итоговое коммюнике саммита
09/06
В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафов для банков за сомнительные операции
09/06
На севере Петербурга электричка насмерть сбила мужчину
09/06
Производитель брони для «Арматы» из-за ЧМ-2018 урезает зарплаты и увольняет рабочих
09/06
Оставшиеся без Олимпиады спортсмены получили автомобили BMW
09/06
Фестиваль болельщиков закончится «Несчастным случаем»
09/06
Сборная Аргентины прилетела в Москву
09/06
Премьер Канады: G7 направит $2,9 млрд на улучшение образования женщин во всем мире
09/06
Российская компания закупит украинские колеса для вагонов из-за дороговизны отечественных
09/06
Иванович забил гол Боливии за сборную Сербии
09/06
Автобус со школьниками упал в овраг на Гомборском перевале в Грузии
09/06
Европарламент призвал президента Украины Порошенко возглавить гей-парад в Киеве
09/06
Футбольная сборная Саудовской Аравии прилетела в Петербург
09/06
Предприниматель, участвовавший в хищении 46 млн «Ленэнерго», попал под амнистию
09/06
У замглавы жилищного комитета изъяли личные вещи в ходе обыска
09/06
Пожар в торговом центре в Ломоносове локализован
09/06
Хельсинки на день превратился в Бразилию
09/06
Вышел сборник избранных стихов Виктора Ширали
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
10.06.2018 17:53

Глава МИД ФРГ обвинил Трампа в подрыве доверия после саммита G7

Решение президента США Дональда Трампа не подписывать итоговое коммюнике саммита G7 подрывает доверие, но не вызывает удивления. Об этом 10 июня заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

Подробности сообщает РБК со ссылкой на Reuters. «За считанные секунды можно уничтожить доверие с помощью 280 символов», — заявил Маас, комментируя отказ президента США в подписании коммюнике G7, о котором тот сообщил на своей странице в Twitter.

По словам главы МИДа, восстановление доверия займет гораздо больше времени. При этом подобный шаг президента США не вызвал у Мааса удивления, он напомнил, что Трамп уже вышел из ядерного соглашения с Ираном и из Парижского соглашения по климату.

Накануне президент США покинул саммит лидеров стран G7 до его окончания. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции по итогам встречи заявил, что его страна намерена и дальше применять ответные меры на пошлины США. Он добавил, что ответ на «нечестные» действия Трампа будет жестким.

В ответ президент США на своей странице в Twitter назвал заявления Трюдо ложными и отказался от подписания итогового коммюнике американской стороной. «Основываясь на ложных заявлениях Джастина на его пресс-конференции и на том факте, что Канада взимает огромные тарифы с наших американских фермеров, рабочих и компаний, я поручил нашим американским представителям не одобрять коммюнике», — написал Трамп.

США с 1 июня ввели пошлины на сталь и алюминий из стран Евросоюза, Канады и Мексики. Свое решение Трамп объяснил тем, что эти страны «несправедливы» к Соединенным Штатам в сфере торговли.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
предоставлено компанией «Аэрофлот»
09.06.2018 15:27

«Спортолет» впервые прибыл в Ростов-на-Дону из Санкт-Петербурга

Airbus A319 авиакомпании «Россия», получивший народное название «Спортолёт» благодаря новой ливрее, посвященной теме спортивных достижений российских атлетов приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону название и герб которого нанесены на его фюзеляже
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
09.06.2018 11:13

Аэрофлот получил сорок третий российский самолет Sukhoi Superjet 100

Аэрофлот получил сорок третий самолёт Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Поставка осуществляется в рамках твёрдого контракта, заключённого Аэрофлотом с лизинговой компанией «ВЭБ-лизинг» и Объединённой авиастроительной корпорацией
Компания Л1
08.06.2018 17:56

Компания Л1 выиграла суд

6 июня 2018 года Санкт-Петербургский городской суд вынес решение в пользу ООО «Механический завод СПб» (ГК «Л1 – Строительная компания №1»)
Материалы рубрики
Новости
Статьи
ФСБ хочет знать больше о родственниках потенциальных сотрудников
Спонсор Brexit назвал сообщения о его связях с Россией «охотой на ведьм»
Глава МИД ФРГ обвинил Трампа в подрыве доверия после саммита G7
В Москве на митинг оппозиции вышли 1,7 тысячи человек
В Сингапур прибыл Трамп для встречи с Ким Чен Ыном
The Sunday Times связала с Россией выход Великобритании из Евросоюза
Независимые АЗС предупредили, что бензин может стоить 100 рублей за литр
В Сингапуре встречают Ким Чен Ына
Путин о судьбе Вышинского: Говорить, как вопрос решится, пока преждевременно
Объявивший голодовку Сенцов похвалил ямальскую колонию
Известный петербургский ученый рассказал, как дожить до нового пенсионного возраста
Оскар Стенстрём: Шведам стоит запастись бутылкой чего-нибудь… русского
«По телевизору говорят, что у нас все хорошо. А на деле ничего не получается»
«Далеко не все китайцы знают, что есть Россия»
Дальневосточный гектар петербуржцам не по зубам
Лиза Монеточка: Я не люблю, когда впереди всего какой-то флаг
В каких трусах полицейские служат России
Молодо. Зелено. Васкелово.
Введите санкции. Спасибо
Копите на хорошую пенсию сами. С любовью, государство
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Ботаническом саду цветут Аркадий Гайдар и Джокер

Футбол на глубине 65 метров: на «Международной» ночью забивали голы

Путин вместе с Си Цзиньпином приготовил гоубули

Новости компаний
предоставлено компанией «Аэрофлот»
09.06.2018 15:27
«Спортолет» впервые прибыл в Ростов-на-Дону из Санкт-Петербурга
Airbus A319 авиакомпании «Россия», получивший народное название «Спортолёт» благодаря новой ливрее, посвященной теме спортивных достижений российских атлетов приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону название и герб которого нанесены на его фюзеляже
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
09.06.2018 11:13
Аэрофлот получил сорок третий российский самолет Sukhoi Superjet 100
Аэрофлот получил сорок третий самолёт Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Поставка осуществляется в рамках твёрдого контракта, заключённого Аэрофлотом с лизинговой компанией «ВЭБ-лизинг» и Объединённой авиастроительной корпорацией
Компания Л1
08.06.2018 17:56
Компания Л1 выиграла суд
6 июня 2018 года Санкт-Петербургский городской суд вынес решение в пользу ООО «Механический завод СПб» (ГК «Л1 – Строительная компания №1»)
Группа компаний «ЦДС»
08.06.2018 14:50
В Кудрово появился новый сквер
Группа ЦДС завершила обустройство сквера на Европейском проспекте в Кудрово рядом с жилым комплексом ЦДС «Весна». Площадь озеленения составила 800 кв. м.
ГК «ЦДС»
07.06.2018 13:39
Группа ЦДС запустила бесплатный экскурсионный маршрут
Группа ЦДС стала партнером бесплатного автобусного экскурсионного маршрута «Путешествие в историю». Проект приурочен ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. В рамках поездки горожане смогут посетить места, связанные с творчеством великого русского поэта.
предоставлено Kingwinch Wake Park
07.06.2018 11:19
10-11 июня 2018 пройдет Кубок форта Константин
Ежегодные открытые соревнования по вейкбордингу – Кубок Форта Константин – в 2018 году станут мощнее, ярче и громче.
Магазин "Кей"
06.06.2018 17:43
Новинки от Apple, представленные на WWDC 2018: обзор от специалистов КЕЙ
4 июня прошло самое ожидаемое для фанатов продукции Apple событие – презентация WWDC 2018. На ней «купертиновцы» представили свои последние разработки. Сегодня вместе со специалистами КЕЙ мы вкратце рассмотрим, чем же Apple порадовала фанатов «яблочной» продукции
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
06.06.2018 14:46
Аэрофлот в полном объёме сохранит перевозки в Крым
Аэрофлот в полном объёме сохранит перевозки в Крым летом 2018 года. Авиакомпания Россия увеличит количество рейсов до трёх в сутки, при этом провозная ёмкость возрастёт на 24%.
Setl City
06.06.2018 12:38
В Мурино приступят к строительству развязки с КАД
Строительство съезда с КАД в Западное Мурино планируют начать уже в июне. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации Ленобласти.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
05.06.2018 15:53
Ввод Крымского моста не повлияет на цены авиабилетов в Симферополь
Аэрофлот не собирается повышать цены на билеты в эконом-классе в Крым на собственные рейсы и не будет сокращает количество рейсов в аэропорт города Симферополь.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.