Чемпионом Северной Америки по боксу стал петербуржец

Боксер из Петербурга Максим Дадашев нокаутировал колумбийца Дарлиса Переса в бою за титул чемпиона Северной Америки. Победа принесла ему титулы чемпионов по версиям NABF и USBA в первом полусреднем весе.

Как сообщает Спортивная Федерация Бокса по Санкт-Петербургу 10 июня, это первые титулы в профессиональной карьере 27-летнего Дадашева. Накануне на арене MGM Grand в Лас-Вегасе он выиграл техническим нокаутом у своего 34-летнего соперника, тем самым сохранив свой послужной список «чистым».

В рекорде россиянина одиннадцать побед, десять из которых он одержал досрочно, и только один бой был закончен судейским решением. Тренирует Дадашева петербургский тренер Руслан Дотдаев.