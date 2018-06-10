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10.06.2018 17:15

В Баварии горит завод BMW

Завод BMW горит в немецком городе Ландсхут в Баварии 10 июня. Об этом сообщает местная газета Abendzeitung.

По данным издания, огонь вспыхнул в мастерской, в которой хранятся детали из магниевых сплавов, после чего начал распространяться на другие части производства.

По предварительной информации, при пожаре пострадали трое рабочих. На месте работают специальные службы. Жителям Ландсхута посоветовали закрыть окна и двери, поскольку в воздух поднимается густой черный дым.

Точная причина происшествия пока неизвестна. По данным СМИ, к пожару привел перегрев машины для литья.


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