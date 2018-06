Овечкин отметил Кубок Стэнли купанием в фонтане

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметил победу в Кубке Стэнли на отечественный манер. Хоккеист вместе с одноклубниками порадовал публику купанием в фонтане.

Видео заплыва 10 июня опубликовано в Twitter-аккаунте Perry Mattern.

important video I have acquired from the waterfront @dcsportsbog pic.twitter.com/RqsIW18Jhj

— Perry Mattern (@pmattern7) 9 июня 2018 г.