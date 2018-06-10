Овечкин отметил Кубок Стэнли купанием в фонтане

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметил победу в Кубке Стэнли на отечественный манер. Хоккеист вместе с одноклубниками порадовал публику купанием в фонтане.

Видео заплыва 10 июня опубликовано в Twitter-аккаунте Perry Mattern.

important video I have acquired from the waterfront @dcsportsbog pic.twitter.com/RqsIW18Jhj — Perry Mattern (@pmattern7) 9 июня 2018 г.

32-летний Овечкин купался в фонтане на набережной реки Потомак в Вашингтоне. Изобразив заплыв, полуодетый хоккеист показал поклонникам, как отжимается.

8 июня «Вашингтон» обыграл «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии (4:3) и впервые в истории завоевал Кубок Стэнли. Овечкин забросил одну из шайб и был признан самым ценным игроком плей-офф турнира.

Овечкин выступает за «столичных» с 2005 года. До нынешнего сезона россиянин ни разу не выходил в финал Кубка Стэнли.

С победой Овечкина поздравили президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.