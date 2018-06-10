В Москве на митинг оппозиции вышли 1,7 тысячи человек

На митинг оппозиции в Москве 10 июня пришли около 1,7 тысячи участников. Акция согласована с властями города.

Как РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, на проспекте Академика Сахарова проходит согласованное публичное мероприятие, в котором принимают участие около 1700 человек. Охрану правопорядка обеспечивают сотрудники ​полиции и Росгвардии.

Один из организаторов митинга «За свободную Россию без репрессий и произвола», член ПАРНАС Михаил Шнейдер оценил в разговоре с РБК число собравшихся примерно в 3 тысячи человек.

«Акция проходит хорошо. Никаких инцидентов нет. Полиция идет навстречу. Только в самом начале задержали пожилого человека, у которого была надпись «царизм надоел», но его выпустили из автозака», — рассказал Шнейдер.

Заявку в конце мая подали экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков, правозащитник Лев Пономарев и член ПАРНАС Михаил Шнейдер. Заявленные ими цели мероприятия — привлечение внимания общественности, властей и правоохранительных органов к нарушениям социальных, экономических, экологических и политических прав человека в России.