На проспекте Науки эвакуировали «Окей»

Жители Калининского района Петербурга около получаса не могли купить продукты в любимом гипермаркете 10 июня. Осваивать ассортимент других магазинов их вынудила чужая рассеянность.

Как сообщили в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», двери «Окея» на проспекте Науки, 17 закрыли в начале третьего дня. Покупателей в магазин не пускали, тех, кто бродил между прилавками попросили в экстренном порядке выйти на улицу. К неработающему гипермаркету приехали полиция и ОМОН.

Без покупателей «Окей» остался из-за бесхозной находки, но пустым простоял не долго. Как рассказал «Фонтанке» источник в экстренных службах , до окончания проверки пропажи хватилась хозяйка. Магазин уже возобновил работу.