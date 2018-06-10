В ночном пожаре в центре Петербурга погиб мужчина

Три пожарных расчёта тушили квартиру, вспыхнувшую ночью в Адмиралтейском районе Петербурга. Одного из жильцов спасти не удалось.

Фото: Читатель «Фонтанки»

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, пожарных к четырехэтажному жилому дому рядом со станцией метро «Адмиралтейская» вызвали около полуночи 10 июня. На последнем этаже здания на углу Большой Морской улицы и Кирпичного переулка загорелась комната в двухкомнатной квартире. Огонь распространился на 15 квадратных метров. При тушении задействовали три расчёта и 13 человек личного состава. Через два часа все работы были закончены.

Фото: Читатель «Фонтанки»

Соседи погорельцев рассказали, что хозяин квартиры погиб, пожилую хозяйку вывели спасатели. В МЧС гибель мужчины подтвердили.