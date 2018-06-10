Еще
19:14 10.06.2018
Пришлите свою новость!
19:05
ФСБ хочет знать больше о родственниках потенциальных сотрудников
18:56
Спонсор Brexit назвал сообщения о его связях с Россией «охотой на ведьм»
18:37
Россия начала снимать запрет на ввоз молока из Белоруссии
18:22
«Недобросовестное поведение»: Названа причина отмены концертов Земфиры во время ЧМ
18:20
Венгрия подняла в воздух истребители из-за украинского самолёта-нарушителя
18:07
К ТЦ «Фиолент» вызвали пожарных
17:53
Глава МИД ФРГ обвинил Трампа в подрыве доверия после саммита G7
17:26
Чемпионом Северной Америки по боксу стал петербуржец
17:15
В Баварии горит завод BMW
16:55
Овечкин отметил Кубок Стэнли купанием в фонтане
16:45
В Москве на митинг оппозиции вышли 1,7 тысячи человек
16:20
В ночном пожаре в центре Петербурга погиб мужчина
16:14
В Сингапур прибыл Трамп для встречи с Ким Чен Ыном
16:05
The Sunday Times связала с Россией выход Великобритании из Евросоюза
15:58
В Кронштадте спасают налетевшую на камни парусную яхту
15:50
Сборную Португалии развеселила русская традиция встречать гостей
15:27
Арестованные по «кокаиновому делу»: Мы простые граждане, живём на одну зарплату
15:12
На свалке в Грузии из выброшенных яиц вылупились сотни цыплят
14:51
В Петербурге будет тепло и дождливо
14:31
Мальчик застрелил десятилетнюю соседку в Новгородской области
14:13
Перекресток Жукова и Петергофского остановили светофоры
14:11
Опубликовано видео с места столкновения автобуса с поездом в Орловской области
13:57
Футболист сборной России получил самую низкую стоимость из всех участников ЧМ
13:49
Путин: Чиновники лично ответят за принимаемые ими решения
13:34
Путин поздравил Овечкина с победой в Кубке Стэнли
13:20
Пациенты детской больницы им. Раухфуса возьмутся за мелки
13:12
Над Канарскими островами заплутал самолет
13:07
В Гатчинском районе заметили смерч
12:48
На Украине мужчина не прошел фейс-контроль и взорвал у клуба гранату
12:25
Независимые АЗС предупредили, что бензин может стоить 100 рублей за литр
12:10
Путин призвал прекратить «творческую болтовню» вокруг дела Скрипалей
11:50
В Петербурге задержали настырного «минёра»
11:42
В Сингапуре встречают Ким Чен Ына
11:25
На Васильевском таксист проломил французу череп
11:15
В Орловской области поезд снёс автобус с пассажирами
10:53
Путин о судьбе Вышинского: Говорить, как вопрос решится, пока преждевременно
10:42
Восьмиклассница столкнулась с педофилом в петербургском метро
10:35
Объявивший голодовку Сенцов похвалил ямальскую колонию
10:20
Путин о предложении вернуть Россию в «восьмёрку»: Мы из неё не выходили
10:10
Американский беспилотник 11 часов проводил разведку у границ России
10:00
Самолёт из КНДР в полёте сменил курс и номер рейса. На борту может быть Ким Чен Ын
02:57
Парад цветов по Невскому завершится балом на Дворцовой
02:43
«Старкон»-2018: космонавты, косплееры, «Битва роботов», Леонид Якубович
02:22
Franz Ferdinand станет хедлайнером Stereoleto
02:01
ЦПКиО украсили стеклом и керамикой
01:50
«Маршрут старухи» покажет «квартиру неизвестного ОБЭРИУта» и отправит в «Кресты»
01:35
В небо над фортом «Константин» поднимутся 25-метровые воздушные змеи
01:14
В жизнь петербургских евреев погрузит ДК Лурье
00:51
Премьер Канады: Мы не заинтересованы в возвращении России в G8
00:39
Пожар в торговом центре в Ломоносове ликвидировали
00:24
Пресса США вновь обвинила Facebook в "сливах" данных пользователей
00:04
Лидеры G7 согласовали итоговое коммюнике саммита
09/06
В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафов для банков за сомнительные операции
09/06
На севере Петербурга электричка насмерть сбила мужчину
09/06
Производитель брони для «Арматы» из-за ЧМ-2018 урезает зарплаты и увольняет рабочих
09/06
Оставшиеся без Олимпиады спортсмены получили автомобили BMW
09/06
Фестиваль болельщиков закончится «Несчастным случаем»
09/06
Сборная Аргентины прилетела в Москву
09/06
Премьер Канады: G7 направит $2,9 млрд на улучшение образования женщин во всем мире
09/06
Российская компания закупит украинские колеса для вагонов из-за дороговизны отечественных
09/06
Иванович забил гол Боливии за сборную Сербии
09/06
Автобус со школьниками упал в овраг на Гомборском перевале в Грузии
09/06
Европарламент призвал президента Украины Порошенко возглавить гей-парад в Киеве
09/06
Футбольная сборная Саудовской Аравии прилетела в Петербург
09/06
Предприниматель, участвовавший в хищении 46 млн «Ленэнерго», попал под амнистию
09/06
У замглавы жилищного комитета изъяли личные вещи в ходе обыска
09/06
Пожар в торговом центре в Ломоносове локализован
09/06
Хельсинки на день превратился в Бразилию
09/06
Вышел сборник избранных стихов Виктора Ширали
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
10.06.2018 16:14

В Сингапур прибыл Трамп для встречи с Ким Чен Ыном

Американский лидер Дональд Трамп 10 июня прибыл в Сингапур для участия в первом в истории саммите стран США и КНДР. 

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, президентский борт № 1 вылетел из Канады, где Трамп принял участие во встрече лидеров стран «большой семерки», и сел на военной авиабазе Пайя-Леба в Сингапуре.

Незадолго до этого в Сингапур прилетел и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, главу государства доставили самолетом Air China Boeing 747. Информация о том, на чем прибудет в Сингапур Ким Чен Ын, держалась долгое время в секрете по соображениям безопасности. Помимо пассажирского Boeing вместе с лидером КНДР прилетели еще два самолета из Пхеньяна: личный борт северокорейского лидера Ил-62 и грузовой Ил-76. По данным японского телеканала NHK, на борту последнего находятся автомобили для перевозки Ким Чен Ына.

После приземления в Сингапуре лидер КНДР сел в автомобиль и в составе кортежа из порядка 35 автомобилей отправился в отель St. Regis.

Сама встреча Трампа с Ким Чен Ыном должна состояться в гостинице Capella на острове Сентоса 12 июня. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники указывало, что до начала официальных переговоров Трамп хочет провести личную встречу с северокорейским лидером, на которой будут присутствовать лишь переводчики.

 


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
предоставлено компанией «Аэрофлот»
09.06.2018 15:27

«Спортолет» впервые прибыл в Ростов-на-Дону из Санкт-Петербурга

Airbus A319 авиакомпании «Россия», получивший народное название «Спортолёт» благодаря новой ливрее, посвященной теме спортивных достижений российских атлетов приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону название и герб которого нанесены на его фюзеляже
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
09.06.2018 11:13

Аэрофлот получил сорок третий российский самолет Sukhoi Superjet 100

Аэрофлот получил сорок третий самолёт Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Поставка осуществляется в рамках твёрдого контракта, заключённого Аэрофлотом с лизинговой компанией «ВЭБ-лизинг» и Объединённой авиастроительной корпорацией
Компания Л1
08.06.2018 17:56

Компания Л1 выиграла суд

6 июня 2018 года Санкт-Петербургский городской суд вынес решение в пользу ООО «Механический завод СПб» (ГК «Л1 – Строительная компания №1»)
Материалы рубрики
Новости
Статьи
ФСБ хочет знать больше о родственниках потенциальных сотрудников
Спонсор Brexit назвал сообщения о его связях с Россией «охотой на ведьм»
Глава МИД ФРГ обвинил Трампа в подрыве доверия после саммита G7
В Москве на митинг оппозиции вышли 1,7 тысячи человек
В Сингапур прибыл Трамп для встречи с Ким Чен Ыном
The Sunday Times связала с Россией выход Великобритании из Евросоюза
Независимые АЗС предупредили, что бензин может стоить 100 рублей за литр
В Сингапуре встречают Ким Чен Ына
Путин о судьбе Вышинского: Говорить, как вопрос решится, пока преждевременно
Объявивший голодовку Сенцов похвалил ямальскую колонию
Известный петербургский ученый рассказал, как дожить до нового пенсионного возраста
Оскар Стенстрём: Шведам стоит запастись бутылкой чего-нибудь… русского
«По телевизору говорят, что у нас все хорошо. А на деле ничего не получается»
«Далеко не все китайцы знают, что есть Россия»
Дальневосточный гектар петербуржцам не по зубам
Лиза Монеточка: Я не люблю, когда впереди всего какой-то флаг
В каких трусах полицейские служат России
Молодо. Зелено. Васкелово.
Введите санкции. Спасибо
Копите на хорошую пенсию сами. С любовью, государство
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Ботаническом саду цветут Аркадий Гайдар и Джокер

Футбол на глубине 65 метров: на «Международной» ночью забивали голы

Путин вместе с Си Цзиньпином приготовил гоубули

Новости компаний
предоставлено компанией «Аэрофлот»
09.06.2018 15:27
«Спортолет» впервые прибыл в Ростов-на-Дону из Санкт-Петербурга
Airbus A319 авиакомпании «Россия», получивший народное название «Спортолёт» благодаря новой ливрее, посвященной теме спортивных достижений российских атлетов приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону название и герб которого нанесены на его фюзеляже
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
09.06.2018 11:13
Аэрофлот получил сорок третий российский самолет Sukhoi Superjet 100
Аэрофлот получил сорок третий самолёт Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Поставка осуществляется в рамках твёрдого контракта, заключённого Аэрофлотом с лизинговой компанией «ВЭБ-лизинг» и Объединённой авиастроительной корпорацией
Компания Л1
08.06.2018 17:56
Компания Л1 выиграла суд
6 июня 2018 года Санкт-Петербургский городской суд вынес решение в пользу ООО «Механический завод СПб» (ГК «Л1 – Строительная компания №1»)
Группа компаний «ЦДС»
08.06.2018 14:50
В Кудрово появился новый сквер
Группа ЦДС завершила обустройство сквера на Европейском проспекте в Кудрово рядом с жилым комплексом ЦДС «Весна». Площадь озеленения составила 800 кв. м.
ГК «ЦДС»
07.06.2018 13:39
Группа ЦДС запустила бесплатный экскурсионный маршрут
Группа ЦДС стала партнером бесплатного автобусного экскурсионного маршрута «Путешествие в историю». Проект приурочен ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. В рамках поездки горожане смогут посетить места, связанные с творчеством великого русского поэта.
предоставлено Kingwinch Wake Park
07.06.2018 11:19
10-11 июня 2018 пройдет Кубок форта Константин
Ежегодные открытые соревнования по вейкбордингу – Кубок Форта Константин – в 2018 году станут мощнее, ярче и громче.
Магазин "Кей"
06.06.2018 17:43
Новинки от Apple, представленные на WWDC 2018: обзор от специалистов КЕЙ
4 июня прошло самое ожидаемое для фанатов продукции Apple событие – презентация WWDC 2018. На ней «купертиновцы» представили свои последние разработки. Сегодня вместе со специалистами КЕЙ мы вкратце рассмотрим, чем же Apple порадовала фанатов «яблочной» продукции
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
06.06.2018 14:46
Аэрофлот в полном объёме сохранит перевозки в Крым
Аэрофлот в полном объёме сохранит перевозки в Крым летом 2018 года. Авиакомпания Россия увеличит количество рейсов до трёх в сутки, при этом провозная ёмкость возрастёт на 24%.
Setl City
06.06.2018 12:38
В Мурино приступят к строительству развязки с КАД
Строительство съезда с КАД в Западное Мурино планируют начать уже в июне. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации Ленобласти.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
05.06.2018 15:53
Ввод Крымского моста не повлияет на цены авиабилетов в Симферополь
Аэрофлот не собирается повышать цены на билеты в эконом-классе в Крым на собственные рейсы и не будет сокращает количество рейсов в аэропорт города Симферополь.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.