В Сингапур прибыл Трамп для встречи с Ким Чен Ыном

Американский лидер Дональд Трамп 10 июня прибыл в Сингапур для участия в первом в истории саммите стран США и КНДР.

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, президентский борт № 1 вылетел из Канады, где Трамп принял участие во встрече лидеров стран «большой семерки», и сел на военной авиабазе Пайя-Леба в Сингапуре.

Незадолго до этого в Сингапур прилетел и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, главу государства доставили самолетом Air China Boeing 747. Информация о том, на чем прибудет в Сингапур Ким Чен Ын, держалась долгое время в секрете по соображениям безопасности. Помимо пассажирского Boeing вместе с лидером КНДР прилетели еще два самолета из Пхеньяна: личный борт северокорейского лидера Ил-62 и грузовой Ил-76. По данным японского телеканала NHK, на борту последнего находятся автомобили для перевозки Ким Чен Ына.

После приземления в Сингапуре лидер КНДР сел в автомобиль и в составе кортежа из порядка 35 автомобилей отправился в отель St. Regis.

Сама встреча Трампа с Ким Чен Ыном должна состояться в гостинице Capella на острове Сентоса 12 июня. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники указывало, что до начала официальных переговоров Трамп хочет провести личную встречу с северокорейским лидером, на которой будут присутствовать лишь переводчики.