The Sunday Times связала с Россией выход Великобритании из Евросоюза

Главный материал британского издания The Sunday Times в выпуске от 10 июня посвящен связям одного из главных спонсоров Brexit Аррона Бэнкса с Россией. Статья в рубрике The Kremlin Connection начинается со слов: «Раскрыты масштабы связей Кремля с крупнейшим спонсором кампании Brexit Арроном Бэнксом. Миллиардер, как утверждают журналисты, имеет отношение к сделке участием шести российских золотых рудников».

Издание заявляет о связи Бэнкса с российским послом в Великобритании Александром Яковенко. По данным, которые журналисты The Sunday Times якобы почерпнули из электронной переписки бизнесмена с дипломатом, Яковенко предложил британскому бизнесмену принять участие в сделке, касающейся «шести золотых рудников в Сибири». Все это, по мнению авторов статьи, может говорить о попытках Москвы повлиять на ход референдума о выходе Британии из Евросоюза.

Во время референдума 2016 года за выход Великобритании из Европейского союза высказалось 51,9 % проголосовавших, соответственно за продолжение членства в ЕС выступило 48,1 % избирателей. При этом многие политологи предсказывали другой исход голосования.