В Кронштадте спасают налетевшую на камни парусную яхту

Десятиметровая яхта, на борту которой было три человека, потерпела кораблекрушение в Кронштадте утром 10 июня. Авария на воде обошлась без пострадавших.

Как сообщил «Фонтанке» пресс-секретарь районной администрации Андрей Краснобаев, сигнал бедствия с борта яхты поступил около одиннадцати часов утра. Парусное судно налетело на камни в районе форта «Граф Милютин», самостоятельно сняться с мели экипаж не смог. Трех человек на берег вернули спасатели, борьба за судно продолжается.

Сейчас с яхты откачивают воду, чтобы затем переправить на яхтенную стоянку у форта «Константин».