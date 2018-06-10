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Чемпионат мира по футболу 2018
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10.06.2018 15:50

Сборную Португалии развеселила русская традиция встречать гостей

Сборную Португалии по футболу развеселили русские традиции. Игроки прилетели в Москву для участия в чемпионате мира по футболу.

Видеозапись встречи команды на подмосковной базе «Кратово» появилась на YouTube-канале Tech View. К футболистам под мелодию «Подмосковных вечеров» подошла девушка в традиционном русском костюме с караваем. Первым хлеб с солью отведал нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду, после осмелели и его товарищи по команде. Футболист повернулся к ним и начал смеяться. Чемпионат мира стартует 14 июня. Сборная Португалии сыграет в группе с командами Испании, Марокко и Ирана.

Мундиаль будет проходить до 15 июля в 11 городах России. В нашу страну уже приехали сборные Саудовской АравииИспании,Португалии, Исландии и Аргентины.


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