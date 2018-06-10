Арестованные по «кокаиновому делу»: Мы простые граждане, живём на одну зарплату
Фигуранты дела о контрабанде наркотиков, которые сейчас находятся в аргентинской тюрьме, просят Россию о помощи. Иван Близнюк и Александр Чикало заявляют о своей невиновности и несопоставимой с перевозкой запрещенного скромной жизни.
Как пишет РБК 10 июня, написанное от руки письмо Близнюк и Чикало через своего адвоката передали в редакцию издания. В двух частях подозреваемые рассказывают своё видение дела и настаивают, что их оболгал первый секретарь посольства России в Аргентине Олег Воробьев. Они настаивают, что при аресте и обыске ни у них, ни в их домах денег и ценностей найдено не было. Таким образом, их можно считать «самыми бедными наркотрафикантами в мире».
«Мы простые граждане среднего класса, которые всегда жили только на зарплату без дополнительных доходов, патриоты своей Родины и отзывчивые к проектам социальной направленности и помощи нашим соотечественникам», – говорится в письме. Несмотря на это, в родной стране «в самый сложный момент отвернулись».
Адвокат подозреваемых подтвердила РБК, что Близнюк и Чикало имеют российское гражданство. Иван Близнюк работал в правоохранительных органах Аргентины. РБК писал, что он занимался совместными мероприятиями аргентинских властей и российского МВД. Экс-сотрудник посольства Александр Чикало по специальности механик. По версии следствия, работая в аэропорту, он организовал доставку чемоданов с наркотиками.
Справка:
О «кокаиновом деле» стало известно в феврале 2018 года, однако расследование началось ещё в декабре 2016-го. Тогда в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе нашли 12 чемоданов с наркотиками. 389 килограммов кокаина (ФСБ России позже заявило об изъятии всего 362 кг) заменили на муку и отправили в Россию дипломатическим рейсом. В результате в Аргентине арестованы Чикало и Близнюк, в России — бывший бухгалтер посольства Али Абянов и его сообщники Владимир Калмыков и Истимир Кудзямов, приехавшие получать груз в Москве. В Германии арестован Андрей Ковальчук.
СМИ сообщали, что в операции по перекрытию поставок участвовал самолёт Ил-96, принадлежащий специальному летному отряду «Россия» управделами президента. Такой же бортовой номер виден на снимках, распространенных аргентинской жандармерией. Аргентинские силовики подтвердили подлинность снимков, чем аннулировали позицию управделами, предположившего фотомонтаж и подделку.