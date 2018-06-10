Еще
16:11 10.06.2018
Пришлите свою новость!
16:05
The Sunday Times связала с Россией выход Великобритании из Евросоюза
15:58
В Кронштадте спасают налетевшую на камни парусную яхту
15:50
Сборную Португалии развеселила русская традиция встречать гостей
15:27
Арестованные по «кокаиновому делу»: Мы простые граждане, живём на одну зарплату
15:12
На свалке в Грузии из выброшенных яиц вылупились сотни цыплят
14:51
В Петербурге будет тепло и дождливо
14:31
Мальчик застрелил десятилетнюю соседку в Новгородской области
14:13
Перекресток Жукова и Петергофского остановили светофоры
14:11
Опубликовано видео с места столкновения автобуса с поездом в Орловской области
13:57
Футболист сборной России получил самую низкую стоимость из всех участников ЧМ
13:49
Путин: Чиновники лично ответят за принимаемые ими решения
13:34
Путин поздравил Овечкина с победой в Кубке Стэнли
13:20
Пациенты детской больницы им. Раухфуса возьмутся за мелки
13:12
Над Канарскими островами заплутал самолет
13:07
В Гатчинском районе заметили смерч
12:48
На Украине мужчина не прошел фейс-контроль и взорвал у клуба гранату
12:25
Независимые АЗС предупредили, что бензин может стоить 100 рублей за литр
12:10
Путин призвал прекратить «творческую болтовню» вокруг дела Скрипалей
11:50
В Петербурге задержали настырного «минёра»
11:42
В Сингапуре встречают Ким Чен Ына
11:25
На Васильевском таксист проломил французу череп
11:15
В Орловской области поезд снёс автобус с пассажирами
10:53
Путин о судьбе Вышинского: Говорить, как вопрос решится, пока преждевременно
10:42
Восьмиклассница столкнулась с педофилом в петербургском метро
10:35
Объявивший голодовку Сенцов похвалил ямальскую колонию
10:20
Путин о предложении вернуть Россию в «восьмёрку»: Мы из неё не выходили
10:10
Американский беспилотник 11 часов проводил разведку у границ России
10:00
Самолёт из КНДР в полёте сменил курс и номер рейса. На борту может быть Ким Чен Ын
02:57
Парад цветов по Невскому завершится балом на Дворцовой
02:43
«Старкон»-2018: космонавты, косплееры, «Битва роботов», Леонид Якубович
02:22
Franz Ferdinand станет хедлайнером Stereoleto
02:01
ЦПКиО украсили стеклом и керамикой
01:50
«Маршрут старухи» покажет «квартиру неизвестного ОБЭРИУта» и отправит в «Кресты»
01:35
В небо над фортом «Константин» поднимутся 25-метровые воздушные змеи
01:14
В жизнь петербургских евреев погрузит ДК Лурье
00:51
Премьер Канады: Мы не заинтересованы в возвращении России в G8
00:39
Пожар в торговом центре в Ломоносове ликвидировали
00:24
Пресса США вновь обвинила Facebook в "сливах" данных пользователей
00:04
Лидеры G7 согласовали итоговое коммюнике саммита
09/06
В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафов для банков за сомнительные операции
09/06
На севере Петербурга электричка насмерть сбила мужчину
09/06
Производитель брони для «Арматы» из-за ЧМ-2018 урезает зарплаты и увольняет рабочих
09/06
Оставшиеся без Олимпиады спортсмены получили автомобили BMW
09/06
Фестиваль болельщиков закончится «Несчастным случаем»
09/06
Сборная Аргентины прилетела в Москву
09/06
Премьер Канады: G7 направит $2,9 млрд на улучшение образования женщин во всем мире
09/06
Российская компания закупит украинские колеса для вагонов из-за дороговизны отечественных
09/06
Иванович забил гол Боливии за сборную Сербии
09/06
Автобус со школьниками упал в овраг на Гомборском перевале в Грузии
09/06
Европарламент призвал президента Украины Порошенко возглавить гей-парад в Киеве
09/06
Футбольная сборная Саудовской Аравии прилетела в Петербург
09/06
Предприниматель, участвовавший в хищении 46 млн «Ленэнерго», попал под амнистию
09/06
У замглавы жилищного комитета изъяли личные вещи в ходе обыска
09/06
Пожар в торговом центре в Ломоносове локализован
09/06
Хельсинки на день превратился в Бразилию
09/06
Вышел сборник избранных стихов Виктора Ширали
09/06
«Фонтанка» за 60 секунд — 4-9 июня
09/06
Смольный снес ярмарку и три летних кафе
09/06
Валерий Карпин поддержал сборную усами
09/06
Спрятанных в областном лесу детей вывезли в город чиновники Смольного
09/06
Площадь пожара в Ломоносове возросла до 400 квадратных метров
09/06
Детям устроили девятичасовую прогулку по лесу из-за прокурорской проверки в лагере под Петербургом
09/06
Китайский лидер подарил Путину нижэньчжан с лицом президента России
09/06
Жирков продлил контракт с «Зенитом» на год
09/06
В Ломоносове горит торговый центр прямо напротив вокзала
09/06
В финской Котке откапывают 200-летнюю стену российского форта
09/06
После разговора Путина с Порошенко Москалькова посетит на Украине четверых обвиняемых в госизмене
09/06
Скончалась актриса Татьяна Малыщицкая
09/06
Смольный просит петербуржцев не бояться агрессивных ворон: страх их раззадоривает
09/06
В Антарктиде пройдет гей-парад
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
10.06.2018 14:31

Мальчик застрелил десятилетнюю соседку в Новгородской области

Девочка десяти лет погибла во время игры с соседским мальчиком в Новгородской области. Ребёнка убило выстрелом.

Как 10 июня сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета, инцидент произошел накануне в деревне Неронов Бор, где возле частного дома нашли тело ребенка. Следствие полагает, что девочка играла с юным соседом и тот выстрелил в нее из охотничьего ружья. Полученное ранение оказалось смертельным.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
 


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Победа»
31.05.2018 18:14

Билеты на летние рейсы «Победы» оказались на 40% дешевле средних по рынку

Статистику средних цен покупки авиабилетов, опубликовал OneTwoTrip. Сервис учитывал регулярные рейсы 15 российских авиакомпаний с вылетом в течение июня — августа 2018 года
Автор фото Батракова К. В.
28.05.2018 08:00

Россияне полюбили китайские кроссоверы

Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
пресс-служба "Галамарт"
25.05.2018 12:20

Как виртуальная реальность мотивирует заниматься спортом

Приближается лето, солнечная активность возрастает и хочется больше двигаться. А также быть в хорошей физической форме и чувствовать легкость
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Кронштадте спасают налетевшую на камни парусную яхту
Арестованные по «кокаиновому делу»: Мы простые граждане, живём на одну зарплату
На свалке в Грузии из выброшенных яиц вылупились сотни цыплят
Мальчик застрелил десятилетнюю соседку в Новгородской области
Перекресток Жукова и Петергофского остановили светофоры
Опубликовано видео с места столкновения автобуса с поездом в Орловской области
Над Канарскими островами заплутал самолет
В Гатчинском районе заметили смерч
На Украине мужчина не прошел фейс-контроль и взорвал у клуба гранату
В Петербурге задержали настырного «минёра»
На белом катере к такой-то матери
«При новой власти в Армении, возможно, уже не будут «отжимать»
За «Графом Монте-Кристо» пришли из полиции
Колесо судьбы
Что не так со «смертью» и «воскрешением» Аркадия Бабченко
Киевские журналисты об убийстве Бабченко: Наша задача - не дать потеряться важной информации
Война вернулась за Бабченко
Как петербургские суды полюбили водителя желтого «Хаммера»
Как долговые ямы превращаются в реальные
Как СОБР Росгвардии поймал гранату влюбленного, но невменяемого петербуржца
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Ботаническом саду цветут Аркадий Гайдар и Джокер

Футбол на глубине 65 метров: на «Международной» ночью забивали голы

Путин вместе с Си Цзиньпином приготовил гоубули

Новости компаний
«Победа»
31.05.2018 18:14
Билеты на летние рейсы «Победы» оказались на 40% дешевле средних по рынку
Статистику средних цен покупки авиабилетов, опубликовал OneTwoTrip. Сервис учитывал регулярные рейсы 15 российских авиакомпаний с вылетом в течение июня — августа 2018 года
Автор фото Батракова К. В.
28.05.2018 08:00
Россияне полюбили китайские кроссоверы
Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
пресс-служба "Галамарт"
25.05.2018 12:20
Как виртуальная реальность мотивирует заниматься спортом
Приближается лето, солнечная активность возрастает и хочется больше двигаться. А также быть в хорошей физической форме и чувствовать легкость
Проект реновации Апраксина двора, фото: spbinvestment.ru.
24.05.2018 11:00
Концерн «Питер» готов преобразовать Апраксин двор
Концерн «Питер» - один из крупных частных собственников Апраксина двора и, как и город, заинтересован в его дальнейшей судьбе.
Платформа ОФД
25.04.2018 08:00
Как «Платформа ОФД*» упрощает переход на онлайн-кассы
«Вторая волна» перехода на новый порядок использования контрольно-кассовой техники коснется, в основном, малого и микро-бизнеса – предпринимателей на ЕНВД и ПСН*. Сроки поджимают – нужно успеть до 1 июля 2018 года
Пресс-служба АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
24.04.2018 17:00
«Алмаз-Антей» покажет разработки систем связи и радиолокации
«Концерн ВКО Алмаз-Антей» представит собственные проекты и оборудование на 30-й международной выставке информационных и коммуникационных технологий «СВЯЗЬ-2018». Выставка пройдёт с 24 по 27 апреля 2018 года в московском «Экспоцентре»
предоставлено компанией Setl City
20.04.2018 17:50
«Петербургская Недвижимость» дарит скидки на квартиры от Setl City
«Петербургская Недвижимость» 21 апреля приглашает всех на весенний праздник «Моя улица» в ЖК «Солнечный город». Это возможность познакомиться с популярным проектом, весело провести время и получить скидку на покупку квартиру от девелопера Setl City.
фото предоставлено компанией ООО "Эльдорадо"
17.04.2018 08:00
«Эльдорадо» подарит скидки в честь открытия магазина на Энгельса.
Грандиозное открытие нового, восемнадцатого магазина сети «Эльдорадо» в Петербурге пройдет с 19 по 22 апреля в ТК «Озерки». Покупателей ждут скидки до 50%, подарки, бонусы* и беспроцентная рассрочка**.
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «МРСК Северо-Запада»
22.03.2018 16:27
Магнит на счетчике обошелся потребителю МРСК Северо-Запада в 45 тысяч рублей
Специалисты филиала «Архэнерго» выявили факт безучетного потребления электроэнергии
Магазин "Кей"
21.03.2018 10:00
Новые iPhone: эксперты КЕЙ делятся своими прогнозами на март 2018
Для фанатов продукции Apple год начался удачно, была выпущена смарт-колонка, которая позволила компании войти в новый для себя сегмент и подарить пользователям качественную портативную акустику со встроенной помощницей. Чего еще ожидать в марте 2018 года от Apple? Разбираемся вместе с экспертами КЕЙ
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.