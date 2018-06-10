Мальчик застрелил десятилетнюю соседку в Новгородской области

Девочка десяти лет погибла во время игры с соседским мальчиком в Новгородской области. Ребёнка убило выстрелом.

Как 10 июня сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета, инцидент произошел накануне в деревне Неронов Бор, где возле частного дома нашли тело ребенка. Следствие полагает, что девочка играла с юным соседом и тот выстрелил в нее из охотничьего ружья. Полученное ранение оказалось смертельным.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

