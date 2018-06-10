Перекресток Жукова и Петергофского остановили светофоры

Сломанный светофор парализовал движение в Красносельском районе Петербурга днём 10 июня. В заторах встал проспект Маршала Жукова и прилегающие улицы.

Как сообщили в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», нехарактерная для выходного дня пробка начала собираться около часа дня. Светофор «умер» на перекрестке проспекта Маршала Жукова и Петергофского шоссе. Его ремонта ждали почти час. За это время движение встало больше, чем на полкилометра в обе стороны, быстро проехать не удавалось и по проспекту Стачек.

«Стоим, гудим», – пишут водители, вынужденные смотреть на желтый мигающий сигнал. Ад, по их словам, закончился в без четверти два. Светофор заработал, но, судя по сервису Яндекс.Пробки, ехать быстрее 10-15 километров в час всё ещё проблематично.