Опубликовано видео с места столкновения автобуса с поездом в Орловской области

В Интернете появилось видео последствий столкновения грузового поезда с автобусом в Орловской области утром 10 июня. В аварии пострадали 12 человек, четыре человека погибли, в том числе ребенок.

Запись опубликовал телеканал «Звезда».

По предварительной информации, виновником ДТП на перегоне Лужки — Панково стал водитель автобуса, который выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

В автобусе ехала группа художественной самодеятельности.

По факту столкновения возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») и ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).