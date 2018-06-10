Еще
16:12 10.06.2018
Пришлите свою новость!
16:05
The Sunday Times связала с Россией выход Великобритании из Евросоюза
15:58
В Кронштадте спасают налетевшую на камни парусную яхту
15:50
Сборную Португалии развеселила русская традиция встречать гостей
15:27
Арестованные по «кокаиновому делу»: Мы простые граждане, живём на одну зарплату
15:12
На свалке в Грузии из выброшенных яиц вылупились сотни цыплят
14:51
В Петербурге будет тепло и дождливо
14:31
Мальчик застрелил десятилетнюю соседку в Новгородской области
14:13
Перекресток Жукова и Петергофского остановили светофоры
14:11
Опубликовано видео с места столкновения автобуса с поездом в Орловской области
13:57
Футболист сборной России получил самую низкую стоимость из всех участников ЧМ
13:49
Путин: Чиновники лично ответят за принимаемые ими решения
13:34
Путин поздравил Овечкина с победой в Кубке Стэнли
13:20
Пациенты детской больницы им. Раухфуса возьмутся за мелки
13:12
Над Канарскими островами заплутал самолет
13:07
В Гатчинском районе заметили смерч
12:48
На Украине мужчина не прошел фейс-контроль и взорвал у клуба гранату
12:25
Независимые АЗС предупредили, что бензин может стоить 100 рублей за литр
12:10
Путин призвал прекратить «творческую болтовню» вокруг дела Скрипалей
11:50
В Петербурге задержали настырного «минёра»
11:42
В Сингапуре встречают Ким Чен Ына
11:25
На Васильевском таксист проломил французу череп
11:15
В Орловской области поезд снёс автобус с пассажирами
10:53
Путин о судьбе Вышинского: Говорить, как вопрос решится, пока преждевременно
10:42
Восьмиклассница столкнулась с педофилом в петербургском метро
10:35
Объявивший голодовку Сенцов похвалил ямальскую колонию
10:20
Путин о предложении вернуть Россию в «восьмёрку»: Мы из неё не выходили
10:10
Американский беспилотник 11 часов проводил разведку у границ России
10:00
Самолёт из КНДР в полёте сменил курс и номер рейса. На борту может быть Ким Чен Ын
02:57
Парад цветов по Невскому завершится балом на Дворцовой
02:43
«Старкон»-2018: космонавты, косплееры, «Битва роботов», Леонид Якубович
02:22
Franz Ferdinand станет хедлайнером Stereoleto
02:01
ЦПКиО украсили стеклом и керамикой
01:50
«Маршрут старухи» покажет «квартиру неизвестного ОБЭРИУта» и отправит в «Кресты»
01:35
В небо над фортом «Константин» поднимутся 25-метровые воздушные змеи
01:14
В жизнь петербургских евреев погрузит ДК Лурье
00:51
Премьер Канады: Мы не заинтересованы в возвращении России в G8
00:39
Пожар в торговом центре в Ломоносове ликвидировали
00:24
Пресса США вновь обвинила Facebook в "сливах" данных пользователей
00:04
Лидеры G7 согласовали итоговое коммюнике саммита
09/06
В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафов для банков за сомнительные операции
09/06
На севере Петербурга электричка насмерть сбила мужчину
09/06
Производитель брони для «Арматы» из-за ЧМ-2018 урезает зарплаты и увольняет рабочих
09/06
Оставшиеся без Олимпиады спортсмены получили автомобили BMW
09/06
Фестиваль болельщиков закончится «Несчастным случаем»
09/06
Сборная Аргентины прилетела в Москву
09/06
Премьер Канады: G7 направит $2,9 млрд на улучшение образования женщин во всем мире
09/06
Российская компания закупит украинские колеса для вагонов из-за дороговизны отечественных
09/06
Иванович забил гол Боливии за сборную Сербии
09/06
Автобус со школьниками упал в овраг на Гомборском перевале в Грузии
09/06
Европарламент призвал президента Украины Порошенко возглавить гей-парад в Киеве
09/06
Футбольная сборная Саудовской Аравии прилетела в Петербург
09/06
Предприниматель, участвовавший в хищении 46 млн «Ленэнерго», попал под амнистию
09/06
У замглавы жилищного комитета изъяли личные вещи в ходе обыска
09/06
Пожар в торговом центре в Ломоносове локализован
09/06
Хельсинки на день превратился в Бразилию
09/06
Вышел сборник избранных стихов Виктора Ширали
09/06
«Фонтанка» за 60 секунд — 4-9 июня
09/06
Смольный снес ярмарку и три летних кафе
09/06
Валерий Карпин поддержал сборную усами
09/06
Спрятанных в областном лесу детей вывезли в город чиновники Смольного
09/06
Площадь пожара в Ломоносове возросла до 400 квадратных метров
09/06
Детям устроили девятичасовую прогулку по лесу из-за прокурорской проверки в лагере под Петербургом
09/06
Китайский лидер подарил Путину нижэньчжан с лицом президента России
09/06
Жирков продлил контракт с «Зенитом» на год
09/06
В Ломоносове горит торговый центр прямо напротив вокзала
09/06
В финской Котке откапывают 200-летнюю стену российского форта
09/06
После разговора Путина с Порошенко Москалькова посетит на Украине четверых обвиняемых в госизмене
09/06
Скончалась актриса Татьяна Малыщицкая
09/06
Смольный просит петербуржцев не бояться агрессивных ворон: страх их раззадоривает
09/06
В Антарктиде пройдет гей-парад
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
10.06.2018 13:57

Футболист сборной России получил самую низкую стоимость из всех участников ЧМ

Защитник московского ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич получил самую низкую трансферную стоимость среди всех футболистов, которые примут участие в чемпионате мира-2018.

Как 10 июня пишет Lenta.ru, изучившая данные портала transfermarkt.com, 38-летний Игнашевич оценивается в 25 тысяч евро. Самым дорогим футболистом национальной команды является другой игрок ЦСКА Александр Головин. Наибольшей трансферной стоимостью из всех участников мундиаля — 180 миллионов евро — обладают нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и форвард сборной Бразилии Неймар.

7 июня сообщалось, что суммарная трансферная стоимость футболистов сборной России оказалась ниже стоимости нападающего команды Египта Мухамеда Салаха — 137,83 против 150 миллионов евро. Форвард «Ливерпуля» является самым дорогим игроком в составе египтян.

Сборная России является худшей командой чемпионата мира согласно рейтингу Международной федерации футбола. Команда Станислава Черчесова занимает в нем 70-е место. На групповом этапе мундиаля, который стартует 14 июня, россияне встретятся со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Euromed Group
08.06.2018 15:32

Участников ЗСД феста оберегали врачи Euromed Express

Две бригады скорой помощи Euromed Express сопровождали бегунов и велосипедистов, промчавшихся по Западному скоростному диаметру вечером 2 июня. Автомагистраль впервые стала доступной для пешеходов благодаря «Фестивалю ЗСД. Засвети скоростной диаметр».
предоставлено Kingwinch Wake Park
07.06.2018 11:19

10-11 июня 2018 пройдет Кубок форта Константин

Ежегодные открытые соревнования по вейкбордингу – Кубок Форта Константин – в 2018 году станут мощнее, ярче и громче.
Setl City
04.06.2018 17:42

Победа в первом общегородском забеге по ЗСД досталась Холдингу Setl Group

Победительницей уникального массового забега по ЗСД, состоявшегося 2 июня, стала сотрудница Setl Group Вероника Алексахина. Забег прошел в рамках первого городского фестиваля «ЗСД – Засвети cкоростной диаметр». 987 бегунов пробежали 10 км по центральному, закрытому для машин, участку магистрали.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Сборную Португалии развеселила русская традиция встречать гостей
Футболист сборной России получил самую низкую стоимость из всех участников ЧМ
Оставшиеся без Олимпиады спортсмены получили автомобили BMW
Сборная Аргентины прилетела в Москву
Иванович забил гол Боливии за сборную Сербии
Футбольная сборная Саудовской Аравии прилетела в Петербург
Валерий Карпин поддержал сборную усами
Жирков продлил контракт с «Зенитом» на год
СМИ: ВТБ, Сбербанк и другие госзаказчики потратили 200 млн на билеты на чемпионат мира
Триумфатор Кубка России по футболу, клуб «Тосно» закрывается
ЗСД фест - Лучший вид на этот город
Корюшка и лось остались без команды. «Тосно» дошел до конца
Футбол пройдёт мимо Финляндии
Сборная России готова к чемпионату. Дышим животом
Кто будет работать с Семаком?
Фестиваль ЗСД крупным планом
Заработает ли Петербург на мундиале?
Все о суперкубке «Пробеги Петербург»
«Святой источник» огня
Ревизия «Зенита» по кофейной гуще
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Ботаническом саду цветут Аркадий Гайдар и Джокер

Футбол на глубине 65 метров: на «Международной» ночью забивали голы

Путин вместе с Си Цзиньпином приготовил гоубули

Новости компаний
Euromed Group
08.06.2018 15:32
Участников ЗСД феста оберегали врачи Euromed Express
Две бригады скорой помощи Euromed Express сопровождали бегунов и велосипедистов, промчавшихся по Западному скоростному диаметру вечером 2 июня. Автомагистраль впервые стала доступной для пешеходов благодаря «Фестивалю ЗСД. Засвети скоростной диаметр».
предоставлено Kingwinch Wake Park
07.06.2018 11:19
10-11 июня 2018 пройдет Кубок форта Константин
Ежегодные открытые соревнования по вейкбордингу – Кубок Форта Константин – в 2018 году станут мощнее, ярче и громче.
Setl City
04.06.2018 17:42
Победа в первом общегородском забеге по ЗСД досталась Холдингу Setl Group
Победительницей уникального массового забега по ЗСД, состоявшегося 2 июня, стала сотрудница Setl Group Вероника Алексахина. Забег прошел в рамках первого городского фестиваля «ЗСД – Засвети cкоростной диаметр». 987 бегунов пробежали 10 км по центральному, закрытому для машин, участку магистрали.
АО «Строительный трест»
31.05.2018 17:59
Каменщик «Строительного треста» - лучший в Ленинградской области
31 мая во Дворце труда наградили участников VIII профессионального конкурса «Лучший каменщик». Среди победителей - сотрудники компании «Строительный трест»
ГК «Эталон»
29.05.2018 17:35
Группа «Эталон» запускает программу «Квартиры с пробегом»
Группа «Эталон» презентует новую программу улучшения жилищных условий для покупателей, еще не получивших ключи от новых квартир. Программа получила название «Квартиры с пробегом».
Авиакомпания «Россия»
28.05.2018 11:05
Полет. Стиль. Спорт – новая уникальная ливрея «России»
28 мая в парк авиакомпании «Россия» с покрасочных работ прибыло воздушное судно Airbus A319 VQ-BCP «Ростов-на-Дону» в новой эксклюзивной ливрее, посвященной российскому спорту
Компания Л1
25.05.2018 15:37
Компания Л1 получила аккредитацию в еще одном банке
24 мая 2018 года Компания Л1 получила аккредитацию первой очереди ЖК «Лондон Парк» в ПАО «Транскапиталбанк». Все четыре корпуса уже сданы в эксплуатацию и активно заселяются
ГК "Пионер"
24.05.2018 19:30
В Петербурге открылся современный курортный комплекс
23 мая в Курортном районе состоялось торжественное открытие оздоровительного курорта «Первая Линия»
pixabay.com
16.02.2018 16:10
В Москве стартует 16-й шахматный турнир «Аэрофлот Опен»
Международный шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен 2018», традиционно проводимый при поддержке Аэрофлота, пройдет с 19 февраля по 1 марта в гостинице «Космос»
ГК «КВС»
31.01.2018 18:45
«КВС» начала продажу квартир для семей с детьми под 6% годовых
Компания «КВС» предлагает приобрести жилье по государственной программе «Семейная ипотека». Льготными условиями кредитования могут воспользоваться семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.