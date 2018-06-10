Путин: Чиновники лично ответят за принимаемые ими решения

Президент России Владимир Путин вновь вернулся к теме персональной ответственности чиновников, отвечая на вопросы ведущей программы «Итоги недели» Ирады Зейналовой. Программа вышла 10 июня на канале НТВ.

Вопрос касался эффективности такого инструмента общения власти с населением, как «Прямые линии». «Персонификация должна быть очевидной. С этим, в том числе, и связано выведение на экран на всю страну тех людей, которые отвечают за решение того или иного вопроса», – цитирует президента сайт телекомпании.

Тема персональной ответственности в последнее время часто звучит в выступлениях президента. Ранее он обращался к этому вопросу в рамках собственной «Прямой линии» с россиянами, которая прошла 7 июня. «...Персональная ответственность за принятые решения и за достижение целевых показателей должна быть усилена», – заявил он.

Кроме того, 17 мая Владимир Путин рассуждал о персональной ответственности в Сочи, где прошла серия рабочих совещаний, посвященных оборонной тематике. «Обращаю внимание, что на всех исполнителях лежит персональная ответственность строго соблюдать как сроки изготовления оружия и техники, так и утвержденный график поставок», – подчеркнул президент.