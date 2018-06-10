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10.06.2018 13:34

Путин поздравил Овечкина с победой в Кубке Стэнли

Президент России Владимир Путин поздравил хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с победой в Кубке Стэнли. Об этом глава государства заявил 10 июня во время итоговой пресс-конференции в Китае, сообщает пресс-служба Кремля.

«Я его поздравляю, так же как и всю команду, в которой он играет, это большое достижение для любой команды в мировом хоккее», — сказал Путин. Игру он не смотрел, потому что был «занят по работе».

Президент добавил, что лично знаком с Овечкиным и находится с ним в добрых отношениях. Также Путин рассказал, что спортсмен хотел вернуться играть в Россию, но контрактные обязательства ему не позволили это сделать.

Ранее хоккейный клуб Washington Capitals поздравил американский президент Дональд Трамп, который заявил, что Овечкин был блистателен и назвал его суперзвездой.

8 июня «Вашингтон» обыграл «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии (4:3) и впервые в истории завоевал Кубок Стэнли. Овечкин забросил одну из шайб и был признан самым ценным игроком плей-офф турнира.

Овечкин выступает за «столичных» с 2005 года. До нынешнего сезона россиянин ни разу не выходил в финал Кубка Стэнли.

 


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