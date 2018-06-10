Над Канарскими островами заплутал самолет

Постояльцы расположенного рядом с аэропортом отеля на острове Тенерифе больше часа наблюдали виражи пассажирского самолёта. Лайнер будто бы делает попытки приземлиться, а потом снова набирает высоту.

Как рассказали «Фонтанке» читатели, утром 10 июня самолёт кружит над взлетно-посадочной полосой аэропорта на Тенерифе и то снижается, то снова набирает высоту. За попытками зайти на посадку следят из ближайшего отеля и отмечают, что другие рейсы приземлиться могут: кружащий самолёт их пропускает.

По данным сервиса FlightRadar, над крупнейшим островом Канарского архипелага петляет рейс IBB001K авиакомпании Binter Canarias. В 07:59 утра по местному времени он вылетел с острова Гран-Канария и через три с половиной часа должен был приземлиться в аэропорту на острове Фуэртевентура. Однако к пункту назначения он направился только после неясного крюка через Тенерифе.