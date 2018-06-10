В Гатчинском районе заметили смерч

Жители Ленинградской области сообщили, что видели в небе над Гатчинским районом смерч. Фотографию атмосферного вихря опубликовали накануне участники группы «Авто Гатчина» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах запечатлена воронка, которая возникла из грозового облака и начала опускаться вниз, но земли так и не достигла.

Сообщений о разрушениях не поступало. Отметим, что в прошлом году подобное атмосферное явление произошло 18 июля в Пикалево. В течение пятнадцати минут смерч рушил линии электропередач и носил по воздуху разный мусор.

В настоящее время в Ленинградской области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за высокого риска пожаров. Леса в четырех районах закрыты для посещения.