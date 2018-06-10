На Украине мужчина не прошел фейс-контроль и взорвал у клуба гранату

Мужчина в балаклаве бросил гранату в охранников и посетителей ночного клуба в городе Сумы. Об этом 10 июня сообщает «112 Украина» со ссылкой на начальника отдела коммуникации Национальной полиции Сумской области Эльвиру Биганову.

В результате происшествия пострадали семь человек.

«Сейчас люди доставлены каретами скорой в больницу. Могу сказать, в шесть часов утра на линию «102» поступило сообщение о том, что произошел взрыв в ночном клубе «Луна». На место происшествия были сразу направлены патрульная служба полиции, следственно-оперативная группа», — заявила Биганова.

Бросивший гранату мужчина был задержан. Это местный житель 1990 года рождения. Отмечается, что на момент совершения преступления он был пьян, его отказались пустить в заведение, что и спровоцировало его агрессию.

Напомним, 21 мая военнослужащий Вооруженных сил Украины бросил гранату в толпу людей в селе Лесная Тарновица Ивано-Франковской области. Ранения получили девять человек.