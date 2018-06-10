Независимые АЗС предупредили, что бензин может стоить 100 рублей за литр

Монополизация розничной торговли бензином приведет к тому, что литр топлива подорожает до 100 рублей. Такое предостережение содержится в письме участников Независимого топливного союза (НТС, объединяет владельцев мелких и средних сетей автозаправочных станций), которое оказалось 10 июня в распоряжении РБК.

«Независимый топливный союз призывает правительство РФ предпринять срочные меры по стабилизации ситуации и сесть за стол переговоров с широким кругом участников топливного рынка с целью выработать комплекс системных реформ», – цитирует издание президента НТС Павла Баженова.

Главная претензия владельцев независимых АЗС уже не первый год сводится к тому, что вертикально-интегрированные нефтяные холдинги, продавая оптом бензин со своих нефтеперерабатывающих заводов, устанавливают для них завышенные тарифы. «В условиях, когда правительство России предпринимает меры по сдерживанию роста цен на заправках, это заставляет независимых игроков работать себе в убыток, тогда как сети, входящие в нефтяные холдинги, продолжают получать дешевый бензин с НПЗ», – говорится в письме.

В качестве экстренной меры бизнесмены предлагают правительству отпустить цены на топливо или включить режим ручного управления в оптовом сегменте, чтобы обеспечить «адекватную» доходность для независимых сетей.

Напомним, бензин начал дорожать в мае 2018 года. На ПМЭФе глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что на цену нефти оказывают серьезное влияние санкции, введенные США, а 30 мая крупнейшие нефтяные компании на совещании у Дмитрия Козака пообещали «держать цены в рознице».

В России насчитывается 26 тыс. АЗС, более половины из которых контролируют независимые операторы, чья доля особенно велика в отдаленных регионах страны. Если не принять срочные меры эти игроки уйдут с рынка, что чревато крупным социально-экономическим кризисом, предупреждает НТС.

На АЗС Петербурга бензин АИ-92 10 июня стоил 41, 65 руб. за литр, на АИ-95 45,09 руб. за литр, АИ-98 51,99 руб. за литр, дизельное топливо – 45,05 руб. за литр.