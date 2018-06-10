Путин призвал прекратить «творческую болтовню» вокруг дела Скрипалей
Президент России Владимир Путин 10 июня прокомментировал позицию стран — членов «Большой семёрки» по поводу отравления в британском Солсбери. В итоговом коммюнике по итогам саммита G7 говорилось, что «очень вероятно», что Россия может быть причастна к событиям.
«Что касается «дестабилизирующих действий», так же как в отношении некоторых других событий, в частности, все проявили солидарность с Лондоном по поводу известного события в Солсбери. Ничего конкретного опять сказано не было», — цитирует заявление Путина на пресс-конференции в Китае RT.
По его словам, солидарность «в этой связи возникает на какой-то очень зыбкой почве».
«Мне кажется, надо прекратить всю эту творческую болтовню и перейти к конкретным вопросам, связанным с сотрудничеством», — заключил он.
Справка:
4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Соединенном Королевстве в 2010 году, и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению шпиона на основании того, что на месте преступления были якобы обнаружены следы вещества типа «Новичок». Россия обвинения категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.