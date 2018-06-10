В Петербурге задержали настырного «минёра»

Немолодой хулиган с завидным упорством отправлял экстренные службы искать бомбу в петербургском аэропорту. Несмотря на настойчивость, задержать самолёты ему не удалось.

Как стало известно «Фонтанке», в ночь на 9 июня тревожные сообщения в Пулково поступали трижды. На первый звонок операторы службы «112» ответили в 03:19 ночи. Телефонный собеседник кратко сообщил, что «будет теракт» и отключился. Понаблюдать, как отреагировали на его предупреждение, судя по всему, он не мог и для надежности перезвонил через семнадцать минут. Однако этого ему показалось недостаточно, и обещание взрыва снова прозвучало ещё через четыре минуты.

В Пулково ничего взрывоопасного не обнаружили, зато нашли упорного абонента. Об опасности он предупреждал с собственного телефона, и 54-летнего жителя Купчино задержали в паре километров от дома. За телефонное хулиганство он может получить уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Пока мужчину отпустили под обязательство о явке.