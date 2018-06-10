В Сингапуре встречают Ким Чен Ына
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 10 июня прилетел в Сингапур на саммит с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан, который встретил главу КНДР у трапа.
Глава МИД опубликовал фотографию рукопожатия с Ким Чен Ыном.
Welcomed Chairman Kim Jong Un, who has just arrived in Singapore. pic.twitter.com/ZLK4ouIejx
— Vivian Balakrishnan (@VivianBala) 10 июня 2018 г.
«Приветствовал председателя Ким Чен Ына, который только что прибыл в Сингапур», — заявил он.
По данным издания Straitstimes, из аэропорта глава КНДР отправился в гостиницу St. Regis, где разместили северокорейскую делегацию. Дипломатический кортеж состоял из двух десятков автомобилей и такого же количества мотоциклов.
Справка:
Саммит лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом должен состояться в Сингапуре 12 июня. О первоначальной договоренности лидеров двух стран встретиться было объявлено 10 мая, но спустя две недели Трамп сообщил об отмене этого мероприятия. Еще через неделю хозяин Белого дома заявил, что встреча все-таки состоится. Темой переговоров должна стать денуклеаризация Корейского полуострова.