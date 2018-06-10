В Сингапуре встречают Ким Чен Ына

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 10 июня прилетел в Сингапур на саммит с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан, который встретил главу КНДР у трапа.

Глава МИД опубликовал фотографию рукопожатия с Ким Чен Ыном.

Welcomed Chairman Kim Jong Un, who has just arrived in Singapore. pic.twitter.com/ZLK4ouIejx — Vivian Balakrishnan (@VivianBala) 10 июня 2018 г.

«Приветствовал председателя Ким Чен Ына, который только что прибыл в Сингапур», — заявил он.

По данным издания Straitstimes, из аэропорта глава КНДР отправился в гостиницу St. Regis, где разместили северокорейскую делегацию. Дипломатический кортеж состоял из двух десятков автомобилей и такого же количества мотоциклов.