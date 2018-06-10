На Васильевском таксист проломил французу череп

В Петербурге ищут водителя черных «Жигулей», отправившего в больницу иностранного туриста. Не удовлетворившись оплатой, таксист сам забрал причитающееся.

Как стало известно «Фонтанке», избитого 38-летнего француза доставили в Александровскую больницу в половине седьмого утра 9 июня. Мужчину с черепно-мозговой травмой, проломленным черепом, сломанным носом и разбитым лицом сразу поместили в реанимацию. Виновником своего состояния пострадавший назвал таксиста. По его словам, водитель чёрных «Жигулей» избил его, отобрал деньги и в половине пятого утра выбросил неподалёку от Мичуринской, 4, почти в четырех километрах от отеля «Авент Инн».

К вечеру выяснилось, что он не единственный постоялец этой гостиницы, которому испортили впечатления от Петербурга. Помощи полицейских попросил 37-летний земляк пострадавшего. В пять утра там же, на Мичуринской, 4 он столкнулся с невысоким мужчиной в кожаной куртке, который отобрал у туриста недорогой телефон и 5,5 тысяч рублей.

По факту обоих нападений возбуждены уголовные дела о разбое.