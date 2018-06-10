В Орловской области поезд снёс автобус с пассажирами

Грузовой поезд врезался в автобус с пятнадцатью пассажирами на переезде в Орловской области 10 июня. Жертвами аварии стали четыре человека.

Как сообщает РБК со ссылкой на ТАСС, в диспетчерской службе РЖД уточнили, что в ДТП попал не рейсовый автобус, а частный. Авария произошла на перегоне Лужки — Панково. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в автобусе находилась группа художественной самодеятельности, направлявшаяся на праздник в Орел. Всего в автобусе находились 15 человек. По словам источника, для эвакуации пострадавших может быть использован вертолет.

«Сегодня утром в 08:14 на регулируемом железнодорожном переезде перегона Панково — Лужки-Орловские Московской железной дороги, расположенного в Орловской области, водитель пассажирского автобуса пересекал пути и совершил столкновение с грузовым поездом», — рассказали в РЖД. Согласно предварительной информации, водитель автобуса выехал на переезд перед поездом, на запрещающий сигнал семафора. Работники локомотивной бригады в аварии не пострадали. В РЖД был создан оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий ДТП. Из-за аварии произошла задержка в движении одного из пригородных поездов.