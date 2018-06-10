Путин о судьбе Вышинского: Говорить, как вопрос решится, пока преждевременно

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Китае 10 июня рассказал, что обсудил ситуацию с руководителем РИА Новости-Украина Кириллом Вышинским с украинским лидером Петром Порошенко.

По словам Путина, во время разговора обсудили вопросы, «связанные с выдачей людей, которые удерживаются с обеих сторон».

«Обсуждали уже по моей инициативе и судьбу российского журналиста. Говорить о том, как этот вопрос решится, пока преждевременно, я бы воздержался, прежде всего для того, чтобы ничего здесь не нарушить и ничему не помешать», — цитирует Путина RT.

Напомним, переговоры состоялись 9 июня. Путин «подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине». Президенты договорились, что уполномоченные по правам человека обеих стран посетят находящихся в заключении граждан. Также обсуждался вопрос обмена заключёнными.

17 мая арестовали главного редактора РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского. Киев обвинил его в госизмене. Журналист заявил, что намерен отказаться от гражданства Украины и попросил у Владимира Путина правовой защиты со стороны консульства и посольства. Российский президент во время «Прямой линии» 7 июня отказался менять Вышинского на осуждённого и объявившего голодовку в России украинского режиссёра Олега Сенцова.