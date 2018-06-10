Восьмиклассница столкнулась с педофилом в петербургском метро

Юная петербурженка стала объектом нездорового интереса со стороны пассажира подземки. Предполагаемого развратника нашли через несколько часов.

Как стало известно «Фонтанке», инцидент произошёл на второй линии метрополитена около 17:45 девятого июня. Между «Горьковской» и «Невским проспектом» мужчина не пропустил четырнадцатилетнюю школьницу. Долго приставания не продлились, но о распустившем руки пассажире девочка рассказала отцу. Он передал описание извращенца в полицию.

Оперативники уголовного розыска тем же вечером доставили в отдел полиции подозреваемого. Им оказался 54-летний житель Невского района.

Проводится проверка.