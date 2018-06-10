Объявивший голодовку Сенцов похвалил ямальскую колонию

Объявивший голодовку в российской тюрьме украинский режиссер Олег Сенцов рассказал о состоянии своего здоровья в письме правозащитникам Николаю и Татьяне Щур. Осужденный по делу о терроризме Сенцов отбывает наказание в ямальской колонии «Белый медведь».

«Обо мне здесь хорошо заботятся. Врач обследует постоянно, анализы, обследования, капельницы. Как для четвертой недели полета, пилот чувствует себя нормально! Далее посмотрим, но все понимают, что я не отступлю, поэтому готовят варианты дальнейшего сохранения моего здоровья. Так что об этом пока не беспокойтесь», — цитирует 10 июня письмо «Громадське».

Сенцов объявил бессрочную голодовку 14 мая. Условием прекращения протеста он назвал освобождение всех украинских политзаключенных.

1 июня в Петербурге на акции в поддержку Сенцова задержали троих активистов, двоих вечером отпустили. Всеволоду Нелаеву предъявили обвинение, но за другую акцию — первомайское шествие с флагами. Суд назначил ему 10 суток ареста.

3 июня арестованная на 15 суток петербургская активистка Мария Кожеватова объявила голодовку.